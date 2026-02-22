منافس الأهلي - الترجي: لن نسمح لأي جهة بالتشويه الممنهج لانتصاراتنا

أصدر الترجي التونسي بيانا ناريا بعدما هاجم نادي الملعب التونسي القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة الفريقين في الدوري المحلي.

وحقق الترجي الفوز على الملعب التونسي بهدف دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة 20 من الدوري التونسي.

في البداية، أصدر نادي الملعب التونسي بيانا ناريا هاجم فيه القرارات التحكيمية باللقاء.

بعد الخسارة من الترجي.. الملعب التونسي: تقنية الفيديو تحولت لمسرحية سيئة الإخراج

وبعدها أصدر الترجي بيانا جاء على النحو التالي:

كانت مباراة واحدة مبرمجة يوم السبت في إطار الدوري التونسي ، ومن المفترض أن يتيح لخبراء التحكيم والمحللين في مختلف القنوات التلفزيونية والإذاعات الناقلة فرصة رصد كافة الحالات التحكيمية المشكوك فيها وتحليلها بكل موضوعية ووضوح للرأي العام.

غير أنّنا تفاجأنا بالاكتفاء بالتطرق إلى اللقطة التي طالب فيها فريق الملعب التونسي بضربة جزاء، مقابل تجاهل اللقطة الأبرز والأوضح في المباراة، والمتمثلة في المخالفة المرتكبة على مهاجمنا دانهو داخل منطقة الجزاء، والتي كانت تستوجب دون تردد الإعلان عن ضربة جزاء لفائدتنا.

كما تم تجاهل تحليل لقطة يان ساس ولمسة اليد من أحد مدافعي الملعب التونسي، وهي حالة تحكيمية بدورها تفتح الباب أمام أكثر من قراءة، من بينها إمكانية الإعلان عن ضربة جزاء.

ورغم قراءتنا لحسن النية في التعاطي مع مثل هذه الحالات، فإن من حقنا أن نتساءل عن سبب عدم استعراض وتحليل أوضح لقطة في المباراة، خاصة وأنها كانت تستوجب الإعلان عن ضربة جزاء واضحة.

كما يطرح التساؤل نفسه بخصوص تعامل حكم تقنية الفيديو المساعد (VAR) مع هذه الحالة، وعدم تدخله لاستدعاء حكم الساحة لمعاينة اللقطة، رغم وضوحها، وهي - ونكرر - الحالة الأبرز في المباراة

إننا نأمل أن يكون هذا التعاطي الانتقائي في تحليل الحالات التحكيمية مجرد سهو غير مقصود، لأن غير ذلك يطرح أكثر من علامة استفهام ويبعث على الانشغال.

ومن جهة أخرى، يدرك الترجي التونسي جيدًا أن بعض الأطراف قد تستغل مثل هذه الأحداث لشن حملات ممنهجة تستهدف الفريق، عبر إثارة الرأي العام الرياضي أو محاولة التأثير على الحكام في المباريات القادمة.

وفي هذا الإطار، يؤكد الترجي التونسي أنه سيواصل الدفاع عن حقوقه المشروعة بكل السبل القانونية والتنظيمية، ولن يسمح لأي جهة كانت بالتشويه الممنهج لانتصاراته.

بالفوز ارتفع رصيد الترجي للنقطة 46 ليستعيد صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن الإفريقي التونسي صاحب المركز الثاني.

الترجي هو منافس الأهلي المقبل في دوري ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع الترجي على ملعب رادس في ذهاب ربع النهائي يوم الجمعة 13 مارس، على أن تقام مباراة الإياب يوم 20.

وكان الترجي قد أعلن تعيين باتريس بوميل مدرب منتخب أنجولا السابق كمدرب للفريق لمدة موسم ونصف.