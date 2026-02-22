مباشر الدوري الإنجليزي - نوتنجهام (0)-(0) ليفربول.. الأول يضيع
الأحد، 22 فبراير 2026 - 15:50
كتب : FilGoal
يحل ليفربول ضيفا على نوتنجهام ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 42 نقطة بينما نوتنجهام في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.
ق45 الأول يضيع من نوتنجهام
ق25 هدوء في المباراة من الفريقين
ق3 أليسون يتألق ويمنع هدفا محققا
انطلاق المباراة بعد قليل
