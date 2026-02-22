مباشر الدوري الإنجليزي - نوتنجهام (0)-(0) ليفربول.. الأول يضيع

الأحد، 22 فبراير 2026 - 15:50

كتب : FilGoal

ليفربول

يحل ليفربول ضيفا على نوتنجهام ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 42 نقطة بينما نوتنجهام في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

----------------------

ق45 الأول يضيع من نوتنجهام

ق25 هدوء في المباراة من الفريقين

ق3 أليسون يتألق ويمنع هدفا محققا

انطلاق المباراة بعد قليل

الدوري الإنجليزي ليفربول نوتنجهام
نرشح لكم
تغيير اضطراري في تشكيل ليفربول بعد إصابة فيرتز تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام نوتنجهام.. سوبوسلاي ظهير أيمن رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام نوتنجهام مباريات اليوم الأحد 22 فبراير - ليفربول ودربي لندن وبرشلونة ومصطفى محمد تقييم مرموش أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية فان دي فين: رحيل توماس فرانك صعب وتأثيره لا ينسى أورايلي: هالاند رائع.. أرسل عرضية وأنا أكملت الباقي مارك جيهي: لا أريد أن يأخذ هالاند مكاني في الدفاع
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة - من أجل استعادة الصدارة.. ليفاندوفسكي أساسي أمام ليفانتي 26 دقيقة | الدوري الإسباني
تغيير اضطراري في تشكيل ليفربول بعد إصابة فيرتز 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
آس: سيبايوس يغيب عن ريال مدريد لمدة 7 أسابيع 47 دقيقة | الدوري الإسباني
منافس الأهلي - الترجي: لن نسمح لأي جهة بالتشويه الممنهج لانتصاراتنا 52 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - نوتنجهام (0)-(0) ليفربول.. الأول يضيع 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة - في آخر مباراة.. مريم متولي تتأهل مع فريقها إلى المرحلة الختامية بالدوري الإيطالي ساعة | رياضة نسائية
تقرير: عماد النحاس تقدم باستقالته من تدريب الزوراء ساعة | الوطن العربي
حكايات في الجول - محمد عبد الرحيم رحلة كفاح من الصيدلة لكرة القدم ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 3 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 4 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية
/articles/523866/مباشر-الدوري-الإنجليزي-نوتنجهام-0-0-ليفربول-هدوء-من-الجانبين