انتهت الدوري الإنجليزي - نوتنجهام (0)-(1) ليفربول.. فوز قاتل

الأحد، 22 فبراير 2026 - 15:50

كتب : FilGoal

ليفربول

يحل ليفربول ضيفا على نوتنجهام ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 42 نقطة بينما نوتنجهام في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

----------------------

نهاية المباراة

ق97 جوووول ماك أليستر يسجل مجددا

ق91 إلغاء هدف ماك أليستر بسبب لمسة يد بعد العودة لتقنية الفيديو

ق89 جووووول قاتل من ماك أليستر

ق77 خروج صلاح وجاكبو ومشاركة كييزا وريو

ق55 جونز يهدر من صناعة صلاح

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 الأول يضيع من نوتنجهام

ق25 هدوء في المباراة من الفريقين

ق3 أليسون يتألق ويمنع هدفا محققا

انطلاق المباراة بعد قليل

الدوري الإنجليزي ليفربول نوتنجهام
