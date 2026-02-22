تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام نوتنجهام.. سوبوسلاي ظهير أيمن

الأحد، 22 فبراير 2026 - 14:45

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يقود محمد صلاح تشكيل فريقه ليفربول في مواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفا على نوتنجهام في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي بعد قليل.

ويشارك دومينيك سوبوسلاي في مركز الظهير الأيمن.

أخبار متعلقة:
موندو ديبورتيفو: إجراءات تسجيل حمزة عبد الكريم مع برشلونة تسير ببطء.. وخطوة متوقعة عبد المنعم يغيب عن قائمة نيس أمام لوريان.. ويستعد لخوض ودية هذا الأسبوع تقييم مرموش أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية رغم هدف وسام أبو علي.. كولومبوس كرو يخسر بطريقة درامية في الدوري الأمريكي

بينما يقود صلاح الهجوم رفقة هوجو إيكيتيكي.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: دومينيك سوبوسلاي – إبراهيما كوناتي – فيرجل فان دايك – ميلوس كيركز

الوسط: أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافنبرخ – فلوريان فيرتز

الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – هوجو إيكيتيكي

Image

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

محمد صلاح ليفربول نوتنجهام
نرشح لكم
تغيير اضطراري في تشكيل ليفربول بعد إصابة فيرتز مباشر الدوري الإنجليزي - نوتنجهام (0)-(0) ليفربول.. الأول يضيع رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام نوتنجهام مباريات اليوم الأحد 22 فبراير - ليفربول ودربي لندن وبرشلونة ومصطفى محمد تقييم مرموش أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية فان دي فين: رحيل توماس فرانك صعب وتأثيره لا ينسى أورايلي: هالاند رائع.. أرسل عرضية وأنا أكملت الباقي مارك جيهي: لا أريد أن يأخذ هالاند مكاني في الدفاع
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة - من أجل استعادة الصدارة.. ليفاندوفسكي أساسي أمام ليفانتي 25 دقيقة | الدوري الإسباني
تغيير اضطراري في تشكيل ليفربول بعد إصابة فيرتز 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
آس: سيبايوس يغيب عن ريال مدريد لمدة 7 أسابيع 46 دقيقة | الدوري الإسباني
منافس الأهلي - الترجي: لن نسمح لأي جهة بالتشويه الممنهج لانتصاراتنا 51 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - نوتنجهام (0)-(0) ليفربول.. الأول يضيع 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة - في آخر مباراة.. مريم متولي تتأهل مع فريقها إلى المرحلة الختامية بالدوري الإيطالي ساعة | رياضة نسائية
تقرير: عماد النحاس تقدم باستقالته من تدريب الزوراء ساعة | الوطن العربي
حكايات في الجول - محمد عبد الرحيم رحلة كفاح من الصيدلة لكرة القدم ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 3 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 4 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية
/articles/523861/تشكيل-ليفربول-صلاح-يقود-الهجوم-أمام-نوتنجهام-سوبوسلاي-ظهير-أيمن