تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام نوتنجهام.. سوبوسلاي ظهير أيمن

يقود محمد صلاح تشكيل فريقه ليفربول في مواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفا على نوتنجهام في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي بعد قليل.

ويشارك دومينيك سوبوسلاي في مركز الظهير الأيمن.

بينما يقود صلاح الهجوم رفقة هوجو إيكيتيكي.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: دومينيك سوبوسلاي – إبراهيما كوناتي – فيرجل فان دايك – ميلوس كيركز

الوسط: أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافنبرخ – فلوريان فيرتز

الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – هوجو إيكيتيكي

