منافس بيراميدز - رضا سليم يسجل في تعثر الجيش الملكي بالدوري المغربي

تعثر الجيش الملكي المغربي للمباراة الثانية على التوالي ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وتعادل الجيش الملكي خارج ملعبه أمام اتحاد التواركة أحد الفرق المتنافسة على الهبوط، بهدف لكل منهما.

وسجل رضا سليم هدف الجيش الملكي الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 59 تقدم بها للجيش الملكي.

وأدرك دحماني التعادل لفريق اتحاد التواركة في الدقيقة 74.

ويعتبر ذلك التعادل الرابع للجيش الملكي في الدوري المغربي من أصل 9 مباريات خاضهم الفريق.

ورفع الجيش الملكي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس وللفريق 4 مباريات مؤجلة.

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن وقوع بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي أحد يومي 13 أو 14 من شهر مارس المقبل، وتقام المباراة بدون جماهير تنفيذا لعقوبة كاف على النادي المغربي.

بينما تقام مباراة الإياب بعد أسبوع على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويصعد الفائز من المباراة لملاقاة المتأهل من الهلال السوداني ونهضة بركان المغربي في نصف النهائي.