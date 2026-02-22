بعد الخسارة من الترجي.. الملعب التونسي: تقنية الفيديو تحولت لمسرحية سيئة الإخراج

الأحد، 22 فبراير 2026 - 14:05

كتب : FilGoal

حكم حكام

هاجم نادي الملعب التونسي القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراته ضد الترجي في الدوري المحلي.

وحقق الترجي الفوز على الملعب التونسي بهدف دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة 20 من الدوري التونسي.

وأصدر نادي الملعب التونسي بيانا ناريا هاجم فيه القرارات التحكيمية باللقاء.

وجاء البيان على النحو التالي:

الترجي سيطر على مجريات اللقاء من الشوط الأول ونجح حسام تقا في تسجيل هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 21.

في الشوط الثاني استحوذ الملعب التونسي على الكرة ولكنه لم يخلق فرصا كافية للتسجيل ليحقق الترجي الفوز.

بالفوز ارتفع رصيد الترجي للنقطة 46 ليستعيد صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن الإفريقي التونسي صاحب المركز الثاني.

الترجي هو منافس الأهلي المقبل في دوري ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع الترجي على ملعب رادس في ذهاب ربع النهائي يوم الجمعة 13 مارس، على أن تقام مباراة الإياب يوم 20.

وكان الترجي قد أعلن تعيين باتريس بوميل مدرب منتخب أنجولا السابق كمدرب للفريق لمدة موسم ونصف.

