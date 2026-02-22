بعد الخسارة من الترجي.. الملعب التونسي: تقنية الفيديو تحولت لمسرحية سيئة الإخراج

هاجم نادي الملعب التونسي القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراته ضد الترجي في الدوري المحلي.

وحقق الترجي الفوز على الملعب التونسي بهدف دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة 20 من الدوري التونسي.

وأصدر نادي الملعب التونسي بيانا ناريا هاجم فيه القرارات التحكيمية باللقاء.

وجاء البيان على النحو التالي:

تبعا لما جدّ، في دربي اليوم الذي جمع فريقنا الملعب التونسي بفريق الترجي الرياضي التونسي، من أخطاء تحكيمية أثرت مباشرة على نتيجة المباراة وهي بالأساس عدم احتساب ضربة جزاء تبعا للضرب الواقع على وجه مهاجم الفريق، يهم النادي الاشارة للنقاط التالية : بداية فإن الملعب التونسي رغم ما… pic.twitter.com/ThwADZgil9 — Stade Tunisien (@stadetunisien48) February 21, 2026

الترجي سيطر على مجريات اللقاء من الشوط الأول ونجح حسام تقا في تسجيل هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 21.

في الشوط الثاني استحوذ الملعب التونسي على الكرة ولكنه لم يخلق فرصا كافية للتسجيل ليحقق الترجي الفوز.

بالفوز ارتفع رصيد الترجي للنقطة 46 ليستعيد صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن الإفريقي التونسي صاحب المركز الثاني.

الترجي هو منافس الأهلي المقبل في دوري ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع الترجي على ملعب رادس في ذهاب ربع النهائي يوم الجمعة 13 مارس، على أن تقام مباراة الإياب يوم 20.

وكان الترجي قد أعلن تعيين باتريس بوميل مدرب منتخب أنجولا السابق كمدرب للفريق لمدة موسم ونصف.