رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام نوتنجهام

الأحد، 22 فبراير 2026 - 13:32

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع ليفربول

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه نوتنجهام فورست يونايتد يوم الأحد.

ويحل ليفربول ضيفا على نوتنجهام ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

في حالة صناعة صلاح لهدف واحد سيصبح أفضل صانع أهداف لليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي.

إذ يتساوى المصري في القمة مع ستيفن جيرارد برصيد 92 تمريرة حاسمة.

الصناعة المنتظرة لصلاح ستجعله يتقدم للمركز السابع منفردا في قائمة أكثر اللاعبين تمريرا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

صلاح لم يسجل أو يصنع أي هدف في ظهوره بملعب سيتي جراوند بالدوري (مباراتان)، وهو أحد ملعبين فقط لعب فيهما أكثر من مرة مع ليفربول دون أي مساهمة تهديفية.

فقد لعب 3 مباريات في ملعب برامال لين معقل شيفيلد يونايتد دون تسجيل هدف أو تمريرة حاسمة.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 428 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 252 هدفا وصنع 118 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

تابع صفحة HaytersTV Arabic على فيسبوك من هنا

محمد صلاح ليفربول نوتنجهام فورست
نرشح لكم
تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام نوتنجهام.. سوبوسلاي ظهير أيمن مباريات اليوم الأحد 22 فبراير - ليفربول ودربي لندن وبرشلونة ومصطفى محمد تقييم مرموش أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية فان دي فين: رحيل توماس فرانك صعب وتأثيره لا ينسى أورايلي: هالاند رائع.. أرسل عرضية وأنا أكملت الباقي مارك جيهي: لا أريد أن يأخذ هالاند مكاني في الدفاع إيدي هاو: مُحبط من ثنائية مانشستر سيتي في شباكنا جوارديولا: معظم لاعبي سيتي لم يمروا بمنافسة قوية على الدوري مثل هذا الموسم
أخر الأخبار
تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام نوتنجهام.. سوبوسلاي ظهير أيمن 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافس بيراميدز - رضا سليم يسجل في تعثر الجيش الملكي بالدوري المغربي 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
ريال مدريد يستعيد رودريجو ولكن 21 دقيقة | الدوري الإسباني
إندريك: مبابي نصحني بالانتقال إلى ليون 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد الخسارة من الترجي.. الملعب التونسي: تقنية الفيديو تحولت لمسرحية سيئة الإخراج 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس ساعة | الكرة الأوروبية
رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام نوتنجهام ساعة | الدوري الإنجليزي
هاري كين يرد على مزاعم انتقاله إلى برشلونة كورقة انتخابية ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر
/articles/523855/رقم-تاريخي-ينتظر-صلاح-أمام-نوتنجهام