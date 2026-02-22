رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام نوتنجهام

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه نوتنجهام فورست يونايتد يوم الأحد.

ويحل ليفربول ضيفا على نوتنجهام ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

في حالة صناعة صلاح لهدف واحد سيصبح أفضل صانع أهداف لليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي.

إذ يتساوى المصري في القمة مع ستيفن جيرارد برصيد 92 تمريرة حاسمة.

الصناعة المنتظرة لصلاح ستجعله يتقدم للمركز السابع منفردا في قائمة أكثر اللاعبين تمريرا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

صلاح لم يسجل أو يصنع أي هدف في ظهوره بملعب سيتي جراوند بالدوري (مباراتان)، وهو أحد ملعبين فقط لعب فيهما أكثر من مرة مع ليفربول دون أي مساهمة تهديفية.

فقد لعب 3 مباريات في ملعب برامال لين معقل شيفيلد يونايتد دون تسجيل هدف أو تمريرة حاسمة.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 428 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 252 هدفا وصنع 118 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

