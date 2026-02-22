هاري كين يرد على مزاعم انتقاله إلى برشلونة كورقة انتخابية

رد هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ على تصريحات خافيير فيلاخوانا المرشح لرئاسة برشلونة والتي قال فيها إنه يريد التعاقد مع المهاجم الإنجليزي حين يفوز برئاسة البلوجرانا.

وكشف فيلاخونا المرشح لرئاسة برشلونة عن خطته في حالة تولي رئاسة النادي الكتالوني والتي تعتمد على التعاقد مع هاري كين.

وقال كين في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "لم أسمع أي شيء عن ذلك".

وأضاف "والدي وأخي يتوليان هذه الأمور، لكنهما لم يخبراني بأي شيء".

وتابع "كما قلت من قبل، أنا سعيد جدًا هنا في بايرن. تركيزي منصب على هذا الموسم وفي بايرن".

وتقام الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لبرشلونة يوم 15 مارس المقبل.

وعن اهتمامه بضم كين، قال خافيير فيلاخونا في تصريحات لشبكة ESPN: "ما ينقصنا هو مهاجم صريح قادر على ربط اللعب، وفي الوقت نفسه يكون حاسما داخل منطقة الجزاء".

وواصل "أعتقد أننا في حاجة أيضا لقلب دفاع مميز، لا أقول إن المدافعين الموجودين ليسوا جيدين، ولكننا نحتاج إلى قلب دفاع قادر على موازنة صغر السن اللاعبين وقلة خبرتهم".

وأردف "أعتقد مع هاتين الصفقتين، ومع اللاعبين الصاعدين لدينا، ومع من لدينا بالفعل في الفريق، لن نحتاج إلى إجراء الكثير من التغييرات".

وأتم "هناك هدف واحد وهو التعاقد مع هاري كين، وأعتقد أنه سيكون مناسبا للغاية، خاصة بوضعه التعاقدي، هو الهدف الأساسي بالنسبة لي".

وتولى رافائيل يوستي أعمال رئاسة النادي بدلا من جوان لابورتا، وجوزيب كوبيلس نائبا للرئيس وأمينا للسر، وألفونس كاسترو أمينا للصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة جوزيب إجناسي ماسيا، وأنخيل ريودالباس، وجوان سوليه إي سوست، وسيسكو بوجول.