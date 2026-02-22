رغم هدف وسام أبو علي.. كولومبوس كرو يخسر بطريقة درامية في الدوري الأمريكي

تألق وسام أبو علي لاعب فريق كولومبوس كرو في مباراة فريقه أمام بورتلاند تيمبرز على الرغم من تلقى الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وساهم وسام أبو علي في تسجيل هدف وصناعة آخر بالمباراة.

وأقيمت المباراة على ملعب بروفيدانس بارك.

وسجل وسام أبو علي هدف فريقه الأول مبكرا عند الدقيقة 6 بعد مجهود فردي وتسديدة يسارية سكنت الشباك.

وأحرز فيليبي مورا هدف التعادل سريعا عند الدقيقة 14 بصناعة من جيج جويرا.

وتقدم فريق بورتلاند في النتيجة عن طريق أنتونيو ألفيس عند الدقيقة 20.

وعدل دييجو روسي النتيجة في الدقيقة 44 بعد صناعة من وسام أبو علي.

وأكد انتصار بورتلاند لاسيتر أرييل في الدقيقة 88 بعد صناعة من كيلسي كيفين.

ليحقق بورتلاند انتصاره الأول في الجولة الأولى من الدوري الأمريكي ويتعرض كولومبوس كرو لهزيمة أولى رغم تألق وسام أبو علي بالمباراة.