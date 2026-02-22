مباريات اليوم الأحد 22 فبراير - ليفربول ودربي لندن وبرشلونة ومصطفى محمد

الأحد، 22 فبراير 2026 - 11:29

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع ليفربول ضد ولفرهامبتون

يشهد يوم الأحد عدة مباريات نارية في مختلف المسابقات حول العالم.

ويلعب أرسنال ضد توتنام في مباراة مرتقبة بالدوري الإنجليزي.

كما يلعب مجموعة من المحترفين المصريين، على رأسهم محمد صلاح مع ليفربول ومصطفى محمد مع نانت.

أخبار متعلقة:
تقييم مرموش أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية فان دي فين: رحيل توماس فرانك صعب وتأثيره لا ينسى إنتر ميامي يسقط بثلاثية في افتتاح الدوري الأمريكي مؤتمر سيميوني: الانتصار أمام إسبانيول مهم قبل مواجهة كلوب بروج

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 فبراير 2026 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس × ولفرهامبتون.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا على بي إن سبورتس 4.

نوتنجهام فورست × ليفربول.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا على بي إن سبورتس 1.

سندرلاند × فولام.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا على بي إن سبورتس 6.

توتنام × أرسنال.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

خيتافي × إشبيلية.. تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءً على بي إن سبورتس 3.

برشلونة × ليفانتي.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً على بي إن سبورتس 2.

سيلتا فيجو × ريال مايوركا.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 3.

الدوري الفرنسي

نيس × لوريان.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والربع على بي إن سبورتس 5.

نانت × لو هافر.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والربع على بي إن سبورتس 4.

الدوري القطري

الوكرة × السد.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على قنوات الكاس.

الغرافة × الشمال.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على قنوات الكاس

تعرف على باقي مباريات اليوم من هــــنــــا

محمد صلاح ولفرهامبتون
نرشح لكم
تقييم مرموش أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية فان دي فين: رحيل توماس فرانك صعب وتأثيره لا ينسى أورايلي: هالاند رائع.. أرسل عرضية وأنا أكملت الباقي مارك جيهي: لا أريد أن يأخذ هالاند مكاني في الدفاع إيدي هاو: مُحبط من ثنائية مانشستر سيتي في شباكنا جوارديولا: معظم لاعبي سيتي لم يمروا بمنافسة قوية على الدوري مثل هذا الموسم الضغط على أرسنال مستمر.. مانشستر سيتي يشعل الدوري الإنجليزي بالفوز على نيوكاسل بعد 24 عاما من الظهور الأول.. جيمس ميلنر أكثر لاعب خوضا للمباريات في الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
عبد المنعم يغيب عن قائمة نيس أمام لوريان.. ويستعد لخوض ودية هذا الأسبوع 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
رغم هدف وسام أبو علي.. كولومبوس كرو يخسر بطريقة درامية في الدوري الأمريكي 31 دقيقة | أمريكا
موندو ديبورتيفو: إجراءات تسجيل حمزة عبد الكريم مع برشلونة تسير ببطء.. وخطوة متوقعة 42 دقيقة | الدوري الإسباني
الشريعي: كهربا الأحق بشارة قيادة إنبي 55 دقيقة | الكرة المصرية
إنزاجي: كان علينا استغلال طرد مدافع اتحاد جدة.. ولم نلعب بالمستوى المأمول ساعة | سعودي في الجول
مباريات اليوم الأحد 22 فبراير - ليفربول ودربي لندن وبرشلونة ومصطفى محمد ساعة | الدوري الإنجليزي
تقييم مرموش أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
فان دي فين: رحيل توماس فرانك صعب وتأثيره لا ينسى 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر
/articles/523847/مباريات-اليوم-الأحد-22-فبراير-ليفربول-ودربي-لندن-وبرشلونة-ومصطفى-محمد