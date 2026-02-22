مباريات اليوم الأحد 22 فبراير - ليفربول ودربي لندن وبرشلونة ومصطفى محمد

يشهد يوم الأحد عدة مباريات نارية في مختلف المسابقات حول العالم.

ويلعب أرسنال ضد توتنام في مباراة مرتقبة بالدوري الإنجليزي.

كما يلعب مجموعة من المحترفين المصريين، على رأسهم محمد صلاح مع ليفربول ومصطفى محمد مع نانت.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 فبراير 2026 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس × ولفرهامبتون.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا على بي إن سبورتس 4.

نوتنجهام فورست × ليفربول.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا على بي إن سبورتس 1.

سندرلاند × فولام.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا على بي إن سبورتس 6.

توتنام × أرسنال.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

خيتافي × إشبيلية.. تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءً على بي إن سبورتس 3.

برشلونة × ليفانتي.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً على بي إن سبورتس 2.

سيلتا فيجو × ريال مايوركا.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 3.

الدوري الفرنسي

نيس × لوريان.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والربع على بي إن سبورتس 5.

نانت × لو هافر.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والربع على بي إن سبورتس 4.

الدوري القطري

الوكرة × السد.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على قنوات الكاس.

الغرافة × الشمال.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على قنوات الكاس

