تقييم مرموش أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية

لم ينجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في هز شباك نيوكاسل يونايتد في المباراة التي شهدت صناعته لهدف، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي في فوز فريقه أمام نيوكاسل بنتيجة 2-1 ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام نيوكاسل حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.4 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي سيتي كان نيكو أورايلي صاحب الهدفين بمتوسط تقييم بلغ 8.8 درجة.

يذكر أن مهاجم آينتراخت فرانكفورت السابق انضم لمانشستر سيتي في يناير الماضي، وخاض النصف الثاني من موسم 2024-2025 مع الفريق السماوي.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 12 هدفا بقميص السماوي وصنع 5 أهداف.

