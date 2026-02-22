باريس سان جيرمان يعتلي ترتيب الدوري الفرنسي مستفيدا من تعثر لانس

الأحد، 22 فبراير 2026 - 01:57

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

استعاد باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي بعد فوزه على ميتز بنتيجة 3-0 في الجولة 23.

واستفاد حامل اللقب من خسارة لانس أمام موناكو بنتيجة 3-2 ليعتلي الصدارة.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده لـ 54 نقطة بفارق نقطتين عن لانس.

وتقدم حامل اللقب مبكرا في الدقيقة 3 عن طريق ديزيري دوي عقب انفراده وتسديدة كرة رائعة على يمين الحارس.

وأنهى برادلي باركولا الشوط الأول بالهدف الثاني برأسية مستفيدا من تخبط الدفاع.

ومن خطأ دفاعي بعد ضغط قوي وصلت الكرة لجونكالو راموس الذي راوغ المدافع وسدد على يمين الحارس لتصبح النتيجة 3-0 في الدقيقة 77.

