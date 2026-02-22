باريس سان جيرمان يعتلي ترتيب الدوري الفرنسي مستفيدا من تعثر لانس

استعاد باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي بعد فوزه على ميتز بنتيجة 3-0 في الجولة 23.

واستفاد حامل اللقب من خسارة لانس أمام موناكو بنتيجة 3-2 ليعتلي الصدارة.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده لـ 54 نقطة بفارق نقطتين عن لانس.

وتقدم حامل اللقب مبكرا في الدقيقة 3 عن طريق ديزيري دوي عقب انفراده وتسديدة كرة رائعة على يمين الحارس.

⚽️🤩 شاهد هدف ديزيري دويه الرائع في شباك ميتز #الدوري_الفرنسي pic.twitter.com/gRTOwlh2bb — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 21, 2026

وأنهى برادلي باركولا الشوط الأول بالهدف الثاني برأسية مستفيدا من تخبط الدفاع.

ومن خطأ دفاعي بعد ضغط قوي وصلت الكرة لجونكالو راموس الذي راوغ المدافع وسدد على يمين الحارس لتصبح النتيجة 3-0 في الدقيقة 77.

