أورايلي: هالاند رائع.. أرسل عرضية وأنا أكملت الباقي

عبر أورايلي لاعب وسط مانشستر سيتي عن سعادته بتسجيل ثنائية فوز فريقه على نيوكاسل.

وقال أورايلي في تصريحات عبر BBC: "حققنا فوزا كبيرا على نيوكاسل، 3 نقاط ثم 3 نقاط ثم 3 نقاط في كل مباراة".

وأضاف "هالاند كرة عرضية رائعة من الجهة اليمنى وأنا أكمل الباقي وسجلت الهدف".

وعن صراع الدوري قال: "نحن نستمتع، نعيش كل لحظة. حصلنا على أسبوع راحة لإعادة الشحن، ولدينا أسبوع آخر قبل مواجهة ليدز".

وأشعل مانشستر سيتي المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما فاز على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف في الجولة 27 من المسابقة.

وفاز مانشستر سيتي في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد معقل السماوي، ليرفع رصيده إلى النقطة 56 في المركز الثاني.

بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر برصيد 58 نقطة والذي تعادل مع ولفرهامبتون في المباراة الماضية.

بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 36 في المركز العاشر.

