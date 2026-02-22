مارك جيهي: لا أريد أن يأخذ هالاند مكاني في الدفاع

شدد مارك جيهي مدافع مانشستر سيتي أن فوز فريقه على نيوكاسل مهم جدا في مشوار السماوي في الدوري الإنجليزي نظرا لقوة الخصم، مشيدا بمستوى زميله إيرلينج هالاند في المباراة على الجانب الهجومي والدفاعي.

وقال جيهي لشبكة BBC: “إن المواجهات أمام نيوكاسل دائمًا ما تكون صعبة، هذه المباريات دائمًا صعبة وقوية للعب فيها. نعلم أن نيوكاسل فريق صعب للغاية بسبب قوته ومجهوده، وكذلك جودته بالكرة".

وأضاف "أعتقد أننا حققنا فوزًا مهمًا، لا أقول إنه فوز يبعث برسالة كبيرة، لكنه يضعنا في وضع جيد للمضي قدمًا".

وعن أداء زميله هالاند ودوره في الانتصار قال: "المدرب ألقى عليه كلمة داخل غرفة الملابس، وبصراحة كان مذهلًا. عمله الدفاعي رائع، يقاتل على كل كرة ضد دان بيرن، الأمر ليس سهلًا، لأن دان قوي جدًا وممتاز في الكرات الهوائية. هالاند يمثل نقطة ارتكاز مهمة لنا في الهجوم، وأنا سعيد بما قدمه”.

وعندما سُئل إن كان يمكن أن يلعب في مركز قلب الدفاع أجاب مازحًا: "أعتقد أنه يجب أن يبقى في الأمام. لا أريده أن يأخذ مكاني أو أي شيء من هذا القبيل".

وأشعل مانشستر سيتي المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما فاز على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف في الجولة 27 من المسابقة.

وفاز مانشستر سيتي في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد معقل السماوي، ليرفع رصيده إلى النقطة 56 في المركز الثاني.

بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر برصيد 58 نقطة والذي تعادل مع ولفرهامبتون في المباراة الماضية.

بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 36 في المركز العاشر.

