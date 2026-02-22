جوارديولا: معظم لاعبي سيتي لم يمروا بمنافسة قوية على الدوري مثل هذا الموسم

أشاد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بالفوز الذي حققه فريقه، مؤكدًا أن الانتصار جاء أمام منافس صعب للغاية بحجم نيوكاسل يونايتد.

وقال جوارديولا في تصريحاته لشبكة TNT: "نتيجة ضخمة، نيوكاسل فريق مذهل، يتمتع بقوة بدنية وسرعة هائلة في الخط الأمامي، وكذلك قوة في وسط الملعب. كانت مباراة صعبة جدًا، لكن الفريق كان رائعًا".

وأضاف: “70% من اللاعبين لم يعيشوا من قبل أجواء سباق لقب متقارب كهذا، وأنا لا ألعب في الملعب. علينا أن نعيش التجربة، وهم يدركون أن كل مباراة ستكون بهذا الشكل، خاصة مع تبقي خمس مباريات على أرضنا".

وأكمل "في المباراة كان أفضل حضور جماهيري هذا العام لنا، شعرت بفخر كبير لكوني مدربًا لهؤلاء اللاعبين ولهؤلاء الجماهير الرائعة. الآن سنحصل على راحة لثلاثة أيام، نحن بحاجة إليها، ثم نواجه ليدز".

وتابع عن نيوكاسل: “في مباراة بدوري أبطال أوروبا كانت النتيجة 5-0 في الشوط الأول لهم، القوة البدنية والسرعة لديهم منذ استحواذ السعودية على النادي تجعل أسلوبهم صعبًا للغاية. أنا سعيد بالطريقة التي لعبنا بها".

وعن تألق أورايلي قال: “نيكو منحنا القوة البدنية التي نحتاجها في الوسط. يلعب الآن في مركزه الطبيعي، لقد اعتاد اللعب هناك، هو لاعب متكامل وصغير في السن. أنا سعيد لأن الأكاديمية تخرج لنا لاعبين رائعين مثل نيكو، فيل فودين، وريكو لويس".

وفي تصريحاته لشبكة بي بي سي أضاف مدرب سيتي: “ما قدمناه هو ما نحتاجه حتى نهاية الموسم. افتقدنا التمريرة الأخيرة، لكن بدون هالاند ما كان ذلك ممكنًا. جميع اللاعبين كانوا جيدين للغاية، وأنا سعيد بالأداء".

وأكمل: "بالطبع النقاط مهمة، لكن علينا أن نتحسن إذا أردنا المنافسة حتى النهاية. نستحق الآن ثلاثة أيام راحة، ثم معركة أخرى في ليدز".

واختتم جوارديولا: "كل كرة كانت صعبة، دان بيرن وجويلينتون يرسلون الكرات خلف الدفاع باستمرار، إنه فريق أكن له احترامًا كبيرًا. الفوز عليهم ثلاث مرات متتالية، ثم سنذهب إليهم مجددًا في كأس الاتحاد، يا لها من مهمة صعبة. الأجواء اليوم كانت رائعة، ومع تبقي خمس مباريات على أرضنا نحتاج هذا الدعم. شعرنا اليوم باتصال حقيقي مع الجماهير، وفي هذا التوقيت الحاسم من الموسم كل مباراة ستكون مشابهة لما حدث".

وأشعل مانشستر سيتي المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما فاز على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف في الجولة 27 من المسابقة.

وفاز مانشستر سيتي في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد معقل السماوي، ليرفع رصيده إلى النقطة 56 في المركز الثاني.

بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر برصيد 58 نقطة والذي تعادل مع ولفرهامبتون في المباراة الماضية.

