ثلاثية ضائعة تكلف الصدارة.. اتحاد جدة يهدي قمة الدوري السعودي لـ النصر بتعادل مع الهلال

السبت، 21 فبراير 2026 - 23:10

كتب : إسلام أحمد

الهلال - اتحاد جدة

أهدر الهلال أمام أنصاره الاستمرار في صدارة ترتيب الدوري السعودي بالتعادل 1-1 ضد اتحاد جدة في كلاسيكو السعودية لحساب الجولة 23 من المسابقة.

سجل للهلال مالكوم، وأدرك حسام عوار التعادل للاتحاد.

مع بداية اللقاء أشهر جمهور الزعيم "تيفو" يحمل صورة ستيف كيري نجم جولدن ستيت واريرز الأمريكي لكرة السلة وهو يسجل ثلاثية.

أخبار متعلقة:
التشكيل - يوسف النصيري يقود هجوم اتحاد جدة أمام الهلال وبنزيمة يواجه فريقه السابق الهلال الليبي يتعاقد مع نجم منتخب السودان كلاسيكو السعودية - ثيو هيرنانديز جاهز لقيادة الهلال أمام الاتحاد ديابي جاهز لقيادة اتحاد جدة في كلاسيكو الهلال

ولمن لا يعرف؟ كيري من أشهر مسددي الثلاثيات في تاريخ كرة السلة الأمريكية والأكثر تسجيلا منها.

الهلال سجل مبكرا وتعرض قادش مدافع الاتحاد للطرد، وظن البعض أن الـ 3 نقاط التي يبحث عنها الهلال في الكلاسيكو ستكون في المتناول.

لكن حامل اللقب رفض أن يتنازل عن المباراة بسهولة ورغم خوضه 80 دقيقة بـ 10 لاعبين خطف نقطة، وأصبحت ثلاثية الهلال في سلة الاتحاد ضائعة.

الثلاثية الضائعة أهدرت على الهلال أيضا فرصة البقاء في الصدارة، لأن كريستيانو رونالدو والنصر انتصروا 4-0 على الحزم واعتلوا قمة الترتيب مجددا.

وأصبح رصيد النصر 55 نقطة وخلفه الهلال 54 نقطة في المركز الثاني.

فيما ظل الاتحاد سادسا برصيد 38 نقطة.

وصف المباراة

وتقدم الهلال مبكرا في الدقيقة 5 بهدف من مالكوم بعد عرضية أرضية من سالم الدوسري.

وأصبح الاتحاد الفريق المفضل لمالكوم إذ ساهم أمامه بـ 9 أهداف بتسجيل 6 وصناعة 3 منذ انضمامه للهلال.

وازدادات الأمور سوءا على النمور بتعرض حسن كادش للطرد في الدقيقة 9 بعد عرقلة بنزيمة المنفرد خارج الـ 18.

ويعد ذلك ثاني أسرع بطاقة حمراء تُشهر في الدوري السعودي بعد ويليام تروست إيكونج عقب 8 دقائق مع الخلود ضد الاتحاد هذا الموسم.

وبطاقة حمراء هي الأولى في مسيرة كادش بعد 296 مباراة تلقى فيها 30 بطاقة صفراء فقط.

وتألق ياسين بونو ومنع فرصة التعادل عن طريق مواطنه يوسف النصيري في الدقيقة 22.

وكاد كريم بنزيمة أن يسجل هدفا رائعا أمام فريقه السابق بمهارة كبيرة لكن الحارس رايكوفيتش تدخل في الوقت المناسب في الدقيقة 45+4.

في الشوط الثاني أدرك حسام عوار برأسية هدف التعادل للاتحاد بعد عرضية متقنة من مهند الشنقيطي في الدقيقة 54.

ضغط الهلال بحثا عن هدف التقدم لكن رايكوفيتش كان للفرص بالمرصاد مانعا إياها من سكون شباكه، لتنتهي المباراة بتعادل أضاع الصدارة على الزعيم.

الهلال النصر الدوري السعودي اتحاد جدة
نرشح لكم
توقفت 19 دقيقة.. نيوم يخطف انتصارا صعبا من الخليج بمشاركة حجازي رونالدو: أنتمي للسعودية.. وعدنا لمركزنا الطبيعي في صدارة الدوري كونسيساو: كنا ندافع من أجل أن نهاجم أمام الهلال مؤتمر إنزاجي: كان من المفترض أن نحسم المباراة مبكرا.. ومن ينتقدنا له الحق جيسوس: يجب العمل على الفوز حاليا والمحافظة على صدارة الدوري السعودي بعد 10 جولات.. رباعية النصر ضد الحزم تقوده لاستعادة صدارة الدوري السعودي 500 بعد الـ 30.. رونالدو يقترب أكثر من الـ 1000 بهدفه ضد الحزم انتهت كلاسيكو السعودية - الهلال (1)-(1) اتحاد جدة.. الصدارة في يد النصر
أخر الأخبار
مؤتمر سيميوني: الانتصار أمام إسبانيول مهم قبل مواجهة كلوب بروج 2 ساعة | الكرة الأوروبية
باريس سان جيرمان يعتلي ترتيب الدوري الفرنسي مستفيدا من تعثر لانس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بايرن ميونيخ يعلن إصابة ألفونسو ديفيز.. وبيلد تحدد مدة غيابه 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة 2 ساعة | كرة يد
توقفت 19 دقيقة.. نيوم يخطف انتصارا صعبا من الخليج بمشاركة حجازي 2 ساعة | سعودي في الجول
كرة يد – الأهلي يضم خالد وليد 2 ساعة | كرة يد
أورايلي: هالاند رائع.. أرسل عرضية وأنا أكملت الباقي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
رونالدو: أنتمي للسعودية.. وعدنا لمركزنا الطبيعي في صدارة الدوري 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر
/articles/523822/ثلاثية-ضائعة-تكلف-الصدارة-اتحاد-جدة-يهدي-قمة-الدوري-السعودي-لـ-النصر-بتعادل-مع-الهلال