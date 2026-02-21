ثلاثية ضائعة تكلف الصدارة.. اتحاد جدة يهدي قمة الدوري السعودي لـ النصر بتعادل مع الهلال

أهدر الهلال أمام أنصاره الاستمرار في صدارة ترتيب الدوري السعودي بالتعادل 1-1 ضد اتحاد جدة في كلاسيكو السعودية لحساب الجولة 23 من المسابقة.

سجل للهلال مالكوم، وأدرك حسام عوار التعادل للاتحاد.

مع بداية اللقاء أشهر جمهور الزعيم "تيفو" يحمل صورة ستيف كيري نجم جولدن ستيت واريرز الأمريكي لكرة السلة وهو يسجل ثلاثية.

ولمن لا يعرف؟ كيري من أشهر مسددي الثلاثيات في تاريخ كرة السلة الأمريكية والأكثر تسجيلا منها.

نجم السلة الأمريكية! 🏀 لاعب قولدن ستيت واريورز ستيف كُري حاضرًا في تيفو مدرجات الهلال 🔵#الهلال_الاتحاد | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/aLVSpP8j8G — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) February 21, 2026

الهلال سجل مبكرا وتعرض قادش مدافع الاتحاد للطرد، وظن البعض أن الـ 3 نقاط التي يبحث عنها الهلال في الكلاسيكو ستكون في المتناول.

لكن حامل اللقب رفض أن يتنازل عن المباراة بسهولة ورغم خوضه 80 دقيقة بـ 10 لاعبين خطف نقطة، وأصبحت ثلاثية الهلال في سلة الاتحاد ضائعة.

الثلاثية الضائعة أهدرت على الهلال أيضا فرصة البقاء في الصدارة، لأن كريستيانو رونالدو والنصر انتصروا 4-0 على الحزم واعتلوا قمة الترتيب مجددا.

وأصبح رصيد النصر 55 نقطة وخلفه الهلال 54 نقطة في المركز الثاني.

فيما ظل الاتحاد سادسا برصيد 38 نقطة.

وصف المباراة

وتقدم الهلال مبكرا في الدقيقة 5 بهدف من مالكوم بعد عرضية أرضية من سالم الدوسري.

وأصبح الاتحاد الفريق المفضل لمالكوم إذ ساهم أمامه بـ 9 أهداف بتسجيل 6 وصناعة 3 منذ انضمامه للهلال.

وازدادات الأمور سوءا على النمور بتعرض حسن كادش للطرد في الدقيقة 9 بعد عرقلة بنزيمة المنفرد خارج الـ 18.

ويعد ذلك ثاني أسرع بطاقة حمراء تُشهر في الدوري السعودي بعد ويليام تروست إيكونج عقب 8 دقائق مع الخلود ضد الاتحاد هذا الموسم.

وبطاقة حمراء هي الأولى في مسيرة كادش بعد 296 مباراة تلقى فيها 30 بطاقة صفراء فقط.

الحكم يقرر طرد كادش بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد العودة إلى تقنية الفيديو 🟥⚖️ #الهلال_الاتحاد | #دوري_روشن_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/tIVGe5ZrmO — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) February 21, 2026

وتألق ياسين بونو ومنع فرصة التعادل عن طريق مواطنه يوسف النصيري في الدقيقة 22.

وكاد كريم بنزيمة أن يسجل هدفا رائعا أمام فريقه السابق بمهارة كبيرة لكن الحارس رايكوفيتش تدخل في الوقت المناسب في الدقيقة 45+4.

في الشوط الثاني أدرك حسام عوار برأسية هدف التعادل للاتحاد بعد عرضية متقنة من مهند الشنقيطي في الدقيقة 54.

هدف! ⚽️ حسام عوار يعدّل النتيجة ويسجل هدف الاتحاد الأول في مرمى الهلال 🔥 #الهلال_الاتحاد | #دوري_روشن_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/iIWXt8PCHv — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) February 21, 2026

ضغط الهلال بحثا عن هدف التقدم لكن رايكوفيتش كان للفرص بالمرصاد مانعا إياها من سكون شباكه، لتنتهي المباراة بتعادل أضاع الصدارة على الزعيم.