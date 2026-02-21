بعد 24 عاما من الظهور الأول.. جيمس ميلنر أكثر لاعب خوضا للمباريات في الدوري الإنجليزي

أصبح جيمس ميلنر لاعب برايتون أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ الدوري الإنجليزي عبر تاريخ المسابقة برصيد 654 مباراة.

وشارك ميلنر أساسيا ولمدة 90 دقيقة في فوز فريقه برايتون على برينتفورد بنتيجة 2-0 في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وحطم ميلنر رقم جاريث باري وأصبح الأكثر خوضا للمباريات في الدوري الإنجليزي برصيد 654 مباراة.

وجاءت مباريات ميلنر بواقع مع الأندية:

230 مع ليفربول

147 مع مانشستر سيتي

100 مع أستون فيلا

94 مع نيوكاسل

48 مع ليدز يونايتد

35 مع برايتون

وصرّح ميلنر عبر موقع برايتون: "إنه رقم كبير ومن الجيد الوصول إلى هذا الرقم القياسي، لكن أي شخص يعرفني يعلم أن الأهم بالنسبة لي دائمًا هو الفريق. أنا سعيد لأنني تمكنت من لعب بضع دقائق إضافية اليوم، وآمل أن يرى الناس أنني لا زلت قادرًا على تقديم الإضافة للفريق."

واعترف "بصراحة، سيكون من الجيد التوقف عن تلقي الأسئلة حول هذا الموضوع والتركيز على كرة القدم. أنا متحمس لتحقيق نتائج جيدة مع برايتون وإنهاء الموسم بقوة. أنا سعيد فقط لأنني في المباراتين الأخيرتين حصلت على دقائق أكثر وكانت لدي الفرصة لمساعدة الفريق".

وأتم عن مستقبله "من يدري كم سأستمر في اللعب؟ الأمور تتغير بسرعة في عالم كرة القدم. سأواصل العمل والدفع، لنرَ إلى أين سيأخذنا ذلك".

وخاض ميلنر أول مباراة له في الدوري الإنجليزي في نوفمبر 2002.

وواجه أو تزامل ميلنر مع 49% من اللاعبين في الدوري الإنجليزي تاريخيا منذ بدايته في 1992-93.

ويعد هو أكثر لاعب تدرب تحت أسماء مختلفة في مسيرته بالدوري الإنجليزي إذ قاده فنيا 21 لاعبا.

وخلّد صاحب الـ 40 عاما اللحظة بارتداء حذاء كُتب عليه 654 في إشارة لعدد المباريات التي خاضها.

وخلال مسيرته سجل جيمس 56 هدفا في الدوري الإنجليزي.

ويعد هو ثاني أكبر لاعب سجل هدفا في الدوري الإنجليزي بعمر 39 عاما و239 يوما عندما سجل ضد مانشستر سيتي في بداية الموسم الجاري.

ويمتلك جيمس فرصة أكبر لتعزيز رقمه في الفترة المتبقية من الموسم الجاري.