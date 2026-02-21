قبل مواجهة بايرن ميونيخ.. بوروسيا دورتموند يتعادل أمام لايبزيج بالثواني الأخيرة

السبت، 21 فبراير 2026 - 23:39

بوروسيا دورتموند

تعادل بوروسيا دورتموند مع لايبزج بهدفين مقابل هدفين، لتتوقف سلسلة انتصارات الفريق المتتالية في الدوري الألماني والتي وصلت لـ6 مباريات.

وأصبح الفارق بين بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني وبايرن ميونيخ المتصدر 8 نقاط، حيث يمتلك بوروسيا 52 نقطة بينما يتصدر بايرن بـ60 نقطة.

ووصل لايبزج للنقطة 41 في المركز الخامس وبفارق نقطة واحدة عن شتوتجارت صاحب المركز الرابع.

وسجل كريستوف باومجارتنر ثنائية لصالح لايبزج في شباك بوروسيا دورتموند.

وافتتح باومجارتنر التهديف لصالح لايبزج أولا بعد صناعة من ديوماند يان في الدقيقة 20 وضعها بكعب القدم ليتقدم بهدف مميز.

وعزز تقدم لايبزج بالهدف الثاني كريتسوف باومجارتنر له ولفريقه من صناعة ديفيد راوم في الدقيقة 39 بعد عرضية متقنة.

وقلص الفارق رومولو سوزا الفارق لصالح بوروسيا دورتموند بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 50 بعد ركنية لصالح بوروسيا اصطدمت برأس مدافع لايبزج لتسكن شباك فريقه وتتقلص النتيجة.

وأحرز فابيو سيلفاهدف التعادل لصالح الأصفر والأسود بعد صناعة من كريم أديمي في الثواني الأخيرة من المباراة من عرضية مميزة وضعها فابيو بالزاوية البعيدة للحارس ليسجل التعادل لفريقه.

ويستعد بوروسيا دورتموند لمواجهة بايرن ميونيخ في الجولة المقبلة بالدوري الألماني في كلاسيكو الكرة الألمانية، بينما يواجه لايبزج هامبورج.

لايبزج بوروسيا دورتوند
