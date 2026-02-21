الأهلي يعلن توفير رحلات مجانية لنقل جماهيره إلى الإسكندرية أمام سموحة

السبت، 21 فبراير 2026 - 22:23

كتب : حسام نور الدين

جمهور الأهلي أمام الجيش الملكي

أعلن النادي الأهلي توفير رحلات مجانية لنقل جماهير الفريق إلى الإسكندرية لمؤازرة الفريق ضد سموحة.

ويستعد الأهلي للقاء سموحة في الجولة 19 من الدوري المصري على ملعب برج العرب يوم الإثنين المقبل 23 فبراير الجاري.

ويبدأ تجمع الجماهير في الثالثة ظهرا أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، على أن يكون آخر تحرك للأتوبيسات الساعة الرابعة عصرا.

وأوضح النادي "على كل مشجع أهلاوي ضرورة اصطحاب تذكرة المباراة، فضلاً عن بطاقة «فان آي دي» الخاصة به، ويحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير أو المنشآت، سواء أثناء السفر أو خلال المباراة".

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين عن الصدارة.

فيما يحتل سموحة المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 17 مباراة.

موعد مباراة سموحة والأهلي

وتقام مباراة الأهلي والجونة يوم الإثنين 23 فبراير الجاري.

وتنطلق في تمام التاسعة والنصف مساء.

وتُلعب على استاد برج العرب

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

