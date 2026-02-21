الاتحاد السكندري: النادي سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أحد اللاعبين السابقين

السبت، 21 فبراير 2026 - 22:17

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

أصدر نادي الاتحاد السكندري بيانا يوضح فيه أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أحد اللاعبين السابقين في الفريق بسبب تصريحاته ضد النادي الأخضر.

وجاء بيان الاتحاد السكندري كالآتي:

"يؤكد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة تقديره الكامل للكيان وجماهيره العريضة، وحرصه الدائم على صون اسم النادي وتاريخه العريق من أي تجاوزات أو محاولات للنيل منه".

"وقد كلّف مجلس الإدارة الإدارة القانونية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أحد اللاعبين السابقين الذين سبق لهم الانضمام لصفوف النادي، ولم يقدم المردود الفني والسلوكي الذي يؤهله للاستمرار ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل أن يتم الاستغناء عنه، إلا أنه قام مؤخرًا بالإدلاء بتصريحات مسيئة وغير لائقة تجاه النادي خلال ظهوره في أحد البرامج، متضمنة ادعاءات باطلة ومعلومات مغلوطة لا تمت للواقع بصلة، في محاولة مرفوضة للإساءة إلى الكيان وتشويه صورته".

"ويؤكد مجلس الإدارة أن النادي لن يتهاون مطلقًا مع أي تجاوز يمس اسمه أو تاريخه أو جماهيره، وأنه سيتخذ جميع السبل القانونية الحاسمة والرادعة تجاه هذه التصرفات، بما يحفظ الحقوق ويصون مكانة النادي".

"كما يشدد مجلس الإدارة على أن نادي الاتحاد السكندري سيظل دائمًا حريصًا على التعامل باحترافية واحترام مع الجميع، لكنه في الوقت ذاته لن يسمح بأي إساءة أو تجاوز دون رد قانوني حاسم، ليكون ذلك عبرة لكل من تسوّل له نفسه المساس بالكيان أو التطاول عليه".

"ويهيب مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري بوسائل الإعلام المختلفة تحرّي الدقة والمهنية، وعدم إتاحة المنابر الإعلامية لنشر أو ترويج أي تصريحات أو معلومات مغلوطة أو تجاوزات صادرة عن أي شخص دون تحقق أو توثيق، خاصة إذا كانت تتضمن إساءة إلى كيان عريق وتاريخي بحجم نادي الاتحاد السكندري".

"ويؤكد المجلس أن المسؤولية الإعلامية تقتضي عدم إضفاء المصداقية على مثل هذه الادعاءات غير المستندة إلى حقائق، تأكيدًا لدور الإعلام كشريك في حماية القيم والكيانات الوطنية وعدم المساس بها".

