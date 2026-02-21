بعد تعرضه للعنصرية.. بيرنلي يدعم حنبعل المجبري عقب لقاء تشيلسي

تعرض التونسي حنبعل المجبري لاعب بيرنلي الإنجليزي لرسالة عنصرية عقب مباراة الفريق ضد تشيلسي.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 في ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

ونشر التونسي عبر حسابه على إنستجرام رسالة عنصرية جاء فيها "قرد إرهابي".

ورد قائلا: "في 2026 ولا زال هناك من يفعل ذلك، علموا أنفسكم وأولادكم".

ومن جانبه أصدر النادي بيانا يدعم فيه لاعبه التونسي

يشعر الجميع في نادي بيرنلي بالاشمئزاز من الإساءات العنصرية التي وُجِّهت عبر الإنترنت إلى حنبعل بعد مباراة اليوم في الدوري الإنجليزي.

لا مكان لمثل هذا السلوك في مجتمعنا، وندينه بشدة.

يستمر النادي في موقفه الواضح فنحن نتّبع سياسة عدم التسامح مطلقًا مع أي شكل من أشكال التمييز.

وقد قام النادي بالإبلاغ عن المنشور إلى شركة Meta المالكة لتطبيق إنستغرام، ويتوقع دعمًا قويًا منهم، إلى جانب رابطة الدوري الإنجليزي والشرطة، وسيعمل لضمان تحديد هوية الشخص المسؤول والتحقيق معه.

سيتلقى حنبعل كامل الدعم من النادي ومن جماهير بيرنلي الذين رأينا بالفعل إدانتهم لهذه الإساءات.

لا مكان للعنصرية.

Burnley FC has tonight issued a Club statement in the wake of disgusting online racist abuse directed at Hannibal following today’s Premier League fixture. — Burnley FC (@BurnleyOfficial) February 21, 2026

وسبق أن تعرض حنبعل للعنصرية من ميلتون أوسماجيتش لاعب بريستون الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى، وعوقب اللاعب بالإيقاف 9 مباريات آنذاك.