انتهت الدوري الإنجليزي – سيتي (2)-(1) نيوكاسل.. فوز السماوي

الدوري الإنجليزي – سيتي (2)-(1) نيوكاسل.. فوز السماوي
السبت، 21 فبراير 2026 - 21:58
نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي
ق 58: مرموش يغادر أرض الملعب ويعوضه ريان شرقي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 42: هدف التعادل ولكن تسلل على دان بيرن
ق 27: جووووووول أورايلي والثاني
ق 22: جوووووووول لويس هال
ق 18: تسديدة قوية من مرموش يتصدى لها الحارس
ق 14: جوووووووول أورايلي بصناعة مرموش
انطلاق المباراة
