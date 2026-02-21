انتهت الدوري الإنجليزي – سيتي (2)-(1) نيوكاسل.. فوز السماوي

السبت، 21 فبراير 2026 - 21:58

كتب : FilGoal

عمر مرموش ضد نيوكاسل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي

ق 58: مرموش يغادر أرض الملعب ويعوضه ريان شرقي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: هدف التعادل ولكن تسلل على دان بيرن

ق 27: جووووووول أورايلي والثاني

ق 22: جوووووووول لويس هال

ق 18: تسديدة قوية من مرموش يتصدى لها الحارس

ق 14: جوووووووول أورايلي بصناعة مرموش

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي نيوكاسل عمر مرموش
نرشح لكم
أورايلي: هالاند رائع.. أرسل عرضية وأنا أكملت الباقي مارك جيهي: لا أريد أن يأخذ هالاند مكاني في الدفاع إيدي هاو: مُحبط من ثنائية مانشستر سيتي في شباكنا جوارديولا: معظم لاعبي سيتي لم يمروا بمنافسة قوية على الدوري مثل هذا الموسم الضغط على أرسنال مستمر.. مانشستر سيتي يشعل الدوري الإنجليزي بالفوز على نيوكاسل بعد 24 عاما من الظهور الأول.. جيمس ميلنر أكثر لاعب خوضا للمباريات في الدوري الإنجليزي بعد تعرضه للعنصرية.. بيرنلي يدعم حنبعل المجبري عقب لقاء تشيلسي روسينيور: كان يجب أن يفوز تشيلسي على ليدز
أخر الأخبار
بايرن ميونيخ يعلن إصابة ألفونسو ديفيز ومصدر يحدد مدة غيابه 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة 11 دقيقة | كرة يد
توقفت 19 دقيقة.. نيوم يخطف انتصارا صعبا من الخليج بمشاركة حجازي 12 دقيقة | سعودي في الجول
كرة يد – الأهلي يضم خالد وليد 19 دقيقة | كرة يد
أورايلي: هالاند رائع.. أرسل عرضية وأنا أكملت الباقي 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رونالدو: أنتمي للسعودية.. وعدنا لمركزنا الطبيعي في صدارة الدوري 30 دقيقة | سعودي في الجول
مارك جيهي: لا أريد أن يأخذ هالاند مكاني في الدفاع 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيدي هاو: مُحبط من ثنائية مانشستر سيتي في شباكنا 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر
/articles/523813/انتهت-الدوري-الإنجليزي-سيتي-2-1-نيوكاسل-فوز-السماوي