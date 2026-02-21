استراحة الدوري الإنجليزي – ستي (2)-(1) نيوكاسل.. نهاية الشوط الأول
السبت، 21 فبراير 2026 - 21:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل.
ق 42: هدف التعادل ولكن تسلل على دان بيرن
ق 27: جووووووول أورايلي والثاني
ق 22: جوووووووول لويس هال
ق 18: تسديدة قوية من مرموش يتصدى لها الحارس
ق 14: جوووووووول أورايلي بصناعة مرموش
انطلاق المباراة
