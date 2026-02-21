استراحة الدوري الإنجليزي – ستي (2)-(1) نيوكاسل.. نهاية الشوط الأول

السبت، 21 فبراير 2026 - 21:58

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - نيوكاسل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــ

ق 42: هدف التعادل ولكن تسلل على دان بيرن

ق 27: جووووووول أورايلي والثاني

ق 22: جوووووووول لويس هال

ق 18: تسديدة قوية من مرموش يتصدى لها الحارس

ق 14: جوووووووول أورايلي بصناعة مرموش

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي نيوكاسل عمر مرموش
