روسينيور: كان يجب أن يفوز تشيلسي على ليدز

السبت، 21 فبراير 2026 - 21:25

ليام روسينيور مدرب تشيلسي

أبدى ليام روسينيور المدير الفني لتشيلسي شعوره بالإحباط بعد تعادل فريقه مع ليدز، مشددا على أن الأزرق كان يستحق الفوز.

وتعادل تشيلسي مع ليدز بهدف لكل فريق في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة.

وقال روسينيور عقب المباراة عبر بي بي سي: "كان يجب أن نفوز بالمباراة. كان علينا أن نكون أكثر شراسة أمام المرمى، في الشوط الأول افتقدنا للاختراق، وفي الشوط الثاني امتلكنا لحظات أفضل لكن دون التمريرة الأخيرة الصحيحة أو اللمسة النهائية الحاسمة".

وعن البطاقة الحمراء الأخيرة التي حصل عليها فوفانا أوضح: "لا يمكنني الحديث سوى عن فترتي مع المجموعة حتى الآن، حتى اليوم كان سجلنا الانضباطي جيدًا، هذا أمر يجب أن أعمل على حله، لكنني أرى أن الطرد كان قاسيًا بعض الشيء. ومع ذلك كان يجب علينا إنهاء المباراة لصالحنا".

وأكمل "أفضل الفرق هي من تنهي على منافسيها عندما تتفوق، الفرق الكبرى تكون حاسمة عندما تمتلك الأفضلية، وإذا لم تكن حاسمًا، فعليك على الأقل الحفاظ على شباك نظيفة. لا نحافظ على عدد كافٍ من الشباك النظيفة".

واختتم مدرب تشيلسي تصريحاته قائلًا: "إهدار أربع نقاط في آخر مباراتين لم يكن يجب أن يحدث. رغم كل شيء كان علينا الفوز بهذه المباراة، وهذا أمر يجب أن أعالجه سريعًا للغاية".

