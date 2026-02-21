إيمري: التعادل مع ليدز نتيجة عادلة.. وكمارا سيغيب لنهاية الموسم

يرى أوناي إيمري المدير الفني لأستون فيلا أن تعادل فريقه مع ليدز في الدوري الإنجليزي نتيجة عادلة بين الفريقين.

وتعادل أستون فيلا مع ليدز بهدف لكل فريق في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وقال إيمري عقب المباراة عبر بي بي سي: "مساء الخير. هذه النقطة جيدة، لماذا؟ لأن المباراة كانت صعبة للغاية، وهذا هو الثبات الذي يجب أن نحافظ عليه. ليدز استحق التعادل، صنعنا فرصًا في الشوط الثاني، لكنهم أيضًا امتلكوا فرصًا للتسجيل".

وأضاف "دافعوا بعمق أكبر مقارنة بالشوط الأول، وكانوا يضغطون علينا، حاولنا فرض سيطرتنا من خلال اللعب الجماعي، لكن الأمر كان صعبًا. لم نكن بحاجة للكرات الطويلة نحو واتكينز، بل كان يجب أن نلعب على الأطراف أكثر من العمق. أفضل فرصة لنا كانت في الشوط الأول، وعلينا تقبل كيفية انتهاء المباراة بالتعادل".

وعن تامي أبراهام قال: "هو ينافس من أجل تحسين قوتنا الهجومية إلى جانب أولي واتكينز. لعبنا بالاثنين اليوم لأننا كنا في حاجة إليه، وكان جيدًا. حققنا نقطة اليوم بفضل هدفه".

واختتم مدرب أستون فيلا تصريحاته قائلا: "إصابة بوباكار كامارا قوية واللاعب سيغيب حتى نهاية الموسم".

ويحتل أستون المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة.

