لاعب بيرنلي: شعرنا بخيبة الأمل بالتعادل أمام تشيلسي

عبر زيان فليمينج لاعب بيرنلي عن خيبة أمله من التعادل أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي.

وسجل زيان هدف بيرنلي الوحيد في شباك تشيلسي بالمباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله منذ لحظات.

وقال زيان فليمينج لسكاي سبورت: "قد يبدو الأمر غريبا، أن أشعر بخيبة الأمل بالتعادل أمام تشيلسي".

وواصل "نحن بحاجة لتحقيق الفوز، وبمجرد أن سجلنا هدف التعادل، قررنا بذل قصارى جهدنا لتحقيق الانتصار".

وأتم "وبالنظر لقربنا الشديد من تحقيق الفوز، لا يزال بإمكاننا أن نفخر، لكن مشاعرنا مختلطة بعض الشيء".

وخاض فليمينج مع بيرنلي الموسم الحالي 22 مباراة مسجلا 7 أهداف.

وسجل جواو بيدرو هدف تشيلسي في المباراة، بينما أحرز زيان فليمينج هدف بيرنلي.

التعادل رفع رصيد تشيلسي للنقطة 45 في المركز الرابع، كما ارتفع رصيد بيرنلي للنقطة 19 في المركز الـ 19.

وسيلعب تشيلسي مباراته المقبلة ضد أرسنال يوم الأحد 1 مارس المقبل، بينما يلتقي بيرنلي مع برينتفورد يوم السبت 28 فبراير.