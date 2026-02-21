لاعب بيرنلي: شعرنا بخيبة الأمل بالتعادل أمام تشيلسي

السبت، 21 فبراير 2026 - 20:43

كتب : FilGoal

بيرنلي

عبر زيان فليمينج لاعب بيرنلي عن خيبة أمله من التعادل أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي.

وسجل زيان هدف بيرنلي الوحيد في شباك تشيلسي بالمباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله منذ لحظات.

وقال زيان فليمينج لسكاي سبورت: "قد يبدو الأمر غريبا، أن أشعر بخيبة الأمل بالتعادل أمام تشيلسي".

أخبار متعلقة:
الثاني على التوالي.. تشيلسي يفرط في الفوز على بيرنلي بتعادل قاتل سندرلاند يستعيد الانتصارات ويضرب بيرنلي بثلاثية تشكيل تشيلسي - بالمر وبيدرو يقودان الهجوم ضد بيرنلي جيرارد: تعادل ليفربول أمام بيرنلي غير مقبول.. والمربع الذهبي هو الحد الأدنى

وواصل "نحن بحاجة لتحقيق الفوز، وبمجرد أن سجلنا هدف التعادل، قررنا بذل قصارى جهدنا لتحقيق الانتصار".

وأتم "وبالنظر لقربنا الشديد من تحقيق الفوز، لا يزال بإمكاننا أن نفخر، لكن مشاعرنا مختلطة بعض الشيء".

وخاض فليمينج مع بيرنلي الموسم الحالي 22 مباراة مسجلا 7 أهداف.

وسجل جواو بيدرو هدف تشيلسي في المباراة، بينما أحرز زيان فليمينج هدف بيرنلي.

التعادل رفع رصيد تشيلسي للنقطة 45 في المركز الرابع، كما ارتفع رصيد بيرنلي للنقطة 19 في المركز الـ 19.

وسيلعب تشيلسي مباراته المقبلة ضد أرسنال يوم الأحد 1 مارس المقبل، بينما يلتقي بيرنلي مع برينتفورد يوم السبت 28 فبراير.

تشيلسي بيرنلي زيان فليمينج - بيرنلي
نرشح لكم
بعد 24 عاما من الظهور الأول.. جيمس ميلنر أكثر لاعب خوضا للمباريات في الدوري الإنجليزي بعد تعرضه للعنصرية.. بيرنلي يدعم حنبعل المجبري عقب لقاء تشيلسي استراحة الدوري الإنجليزي – ستي (2)-(1) نيوكاسل.. نهاية الشوط الأول روسينيور: كان يجب أن يفوز تشيلسي على ليدز إيمري: التعادل مع ليدز نتيجة عادلة.. وكمارا سيغيب لنهاية الموسم تشكيل مانشستر سيتي – مرموش يقود الهجوم بجانب هالاند أمام نيوكاسل الثاني على التوالي.. تشيلسي يفرط في الفوز على بيرنلي بتعادل قاتل انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(1) بيرنلي
أخر الأخبار
كرة طائرة – الأهلي يهزم سموحة ويواصل تصدر المجموعة الأولى 13 دقيقة | كرة طائرة
بعد 24 عاما من الظهور الأول.. جيمس ميلنر أكثر لاعب خوضا للمباريات في الدوري الإنجليزي 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يعلن توفير رحلات مجانية لنقل جماهيره إلى الإسكندرية أمام سموحة 43 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد السكندري: النادي سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أحد اللاعبين السابقين 48 دقيقة | الدوري المصري
بعد تعرضه للعنصرية.. بيرنلي يدعم حنبعل المجبري عقب لقاء تشيلسي 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
500 بعد الـ 30.. رونالدو يقترب أكثر من الـ 1000 بهدفه ضد الحزم ساعة | سعودي في الجول
في الـ+90.. أوساسونا يقدم هدية إلى برشلونة ويهزم ريال مدريد بطريقة درامية ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري الإنجليزي – ستي (2)-(1) نيوكاسل.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 صلاح: كنت تحت الضغط أثناء ركلة الجزاء.. والتتويج بالكأس يعتمد على سوبوسلاي
/articles/523803/لاعب-بيرنلي-شعرنا-بخيبة-الأمل-بالتعادل-أمام-تشيلسي