خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 19 من الدوري المصري

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباريات الجولة 19 من الدوري المصري.

وتبدأ الجولة يوم الإثنين 23 فبراير الجاري وتنتهي يوم 25 من الشهر نفسه.

وجاء تذاكر المباريات المتاحة للبيع

الإثنين 23 فبراير

كهرباء الإسماعيلية × طلائع الجيش.. 9:30 مساء - استاد الإسماعيلية.

سموحة × الأهلي.. 9:30 مساء - استاد برج العرب.

الجونة × المقاولون العرب.. 9:30 مساء - استاد خالد بشارة.

الثلاثاء 24 فبراير

سيراميكا كليوباترا × الإسماعيلي.. 9:30 مساء - استاد هيئة قناة السويس.

زد × الزمالك.. 9:30 مساء - استاد القاهرة.

غزل المحلة × بيراميدز.. 9:30 مساء - استاد غزل المحلة.

الأربعاء 25 فبراير

البنك الأهلي × فاركو.. 9:30 مساء - استاد القاهرة.

بتروجت × الاتحاد السكندري.. 9:30 مساء - استاد السلام.

المصري × مودرن سبورت.. 9:30 مساء - استاد السويس الجديد.

