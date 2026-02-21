طريق الأهلي - صنداونز يودع كأس جنوب إفريقيا من ربع النهائي
السبت، 21 فبراير 2026 - 19:21
كتب : FilGoal
ودع ماميلودي صنداونز منافسات كأس جنوب إفريقيا بالخسارة من تي إس جالاكسي.
وخسر صندوانز في ربع النهائي من تي إس جالاكسي بهدفين دون رد.
تقدم جالاكسي بالهدف الأول في الدقيقة 19 عن طريق سيفاماندلا نجوينيا.
بينما سجل جونيور زيندوجل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 32.
وكان صنداونز قد خسر في نصف نهائي النسخة الماضية من كايزر تشيفز.
صنداونز هو أحد المنافسين المحتملين للأهلي في دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يلعب الأهلي في ربع النهائي ضد الترجي، بينما يلعب صنداونز مع الملعب المالي، بينما يلعب الفائزان في نصف النهائي.
صندوانز هو وصيف النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا والتي فاز بها بيراميدز على حسابه.
نرشح لكم
منافس الأهلي - باتريس بوميل مدربا للترجي حتى 2027 بمشاركة مصرية.. ختام معسكر إعداد حكام كأس إفريقيا للسيدات الهلال الليبي يتعاقد مع نجم منتخب السودان منافس الأهلي - تقرير تونسي: باتريس بوميل مدربا للترجي بعد حل الخلاف الصباح المغربية: صدمة في الجيش الملكي بسبب تقرير مراقب مباراة الأهلي تقرير: تصل إلى سنة سجن.. المحكمة تعلن قراراتها بشأن أحداث نهائي أمم إفريقيا "صاحب معرفة عميقة بالكرة الإفريقية".. باتريس نوفو مدربا لـ توجو منافس الأهلي - خلافات تعطل تعاقد الترجي مع بوميل