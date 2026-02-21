طريق الأهلي - صنداونز يودع كأس جنوب إفريقيا من ربع النهائي

السبت، 21 فبراير 2026 - 19:21

كتب : FilGoal

ليبو موثيبا - صنداونز

ودع ماميلودي صنداونز منافسات كأس جنوب إفريقيا بالخسارة من تي إس جالاكسي.

وخسر صندوانز في ربع النهائي من تي إس جالاكسي بهدفين دون رد.

تقدم جالاكسي بالهدف الأول في الدقيقة 19 عن طريق سيفاماندلا نجوينيا.

بينما سجل جونيور زيندوجل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 32.

وكان صنداونز قد خسر في نصف نهائي النسخة الماضية من كايزر تشيفز.

صنداونز هو أحد المنافسين المحتملين للأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي في ربع النهائي ضد الترجي، بينما يلعب صنداونز مع الملعب المالي، بينما يلعب الفائزان في نصف النهائي.

صندوانز هو وصيف النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا والتي فاز بها بيراميدز على حسابه.

