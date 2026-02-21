آس: بعد فسخ تعاقده مع فاسكو دي جاما.. لوس أنجلوس جالاكسي يبدأ مفاوضاته مع كوتينيو

السبت، 21 فبراير 2026 - 18:26

كتب : FilGoal

فيليبي كوتينيو - فاسكو دا جاما

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن وجود مفاوضات بين لوس أنجلوس جالاكسي وفيليب كوتينيو من أجل الانضمام للفريق.

وتأتي المفاوضات بعد أيام من فسخ كوتينيو لتعاقده مع فاسكو دي جاما البرازيلي لأسباب نفسية.

وأشارت آس إلى جالاكسي بدأ مفاوضاته مع اللاعب البرازيلي لإمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الحالية في الدوري الأمريكي.

أخبار متعلقة:
جلوبو: كوتينيو أبلغ فاسكو دا جاما بنيته فسخ تعاقده "الحقيقة أنني مُنهك نفسيا للغاية".. كوتينيو يعلن رحيله عن فاسكو دا جاما بمشاركة نيمار أمام كوتينيو.. سانتوس يسقط ضد فاسكو دا جاما بسداسية في الدوري البرازيلي خلفا لـ هييرو.. النصر يعين سيماو كوتينيو مديرا رياضيا

وكشف تقرير أن اللاعب أبلغ النادي بقراره بفسخ عقده بسبب تلقيه الانتقادات وصافرات الاستهجان من الجماهير. (طالع التفاصيل)

وكتب اللاعب رسالة على حسابه عبر "إنستجرام"

"فكرت مليا قبل أن أكتب هنا. فكرت مليا حقا. ولكن، انطلاقا من احترامي وتقديري وحبي لكم ولهذا النادي، شعرتُ بضرورة التحدث من صميم قلبي.

اخترتُ العودة إلى فاسكو لأنني أعشق هذا النادي. أعشق كل ما يمثله فاسكو في حياتي. كان ارتداء هذا القميص من أهم القرارات التي اتخذتها في حياتي. وفي كل حصة تدريبية، وفي كل مباراة، بذلتُ قصارى جهدي. دائما!

لم يكن هناك أبدا نقص في التفاني، ولا نقص في الإرادة والالتزام. من الصعب للغاية أن يُحكم عليّ من قِبل عدد لا يُحصى من الناس بسبب شيء لا يُمثل شخصيتي.

لن أُسيء أبدا إلى الجماهير، أو زملائي في الفريق، أو فاسكو. لم أفعل ذلك أبدا في أي مكان كنتُ فيه. من يعرفني جيدا يعلم ذلك.

في تلك اللحظة، وأنا في طريقي إلى غرفة الملابس، شعرتُ وأدركتُ أن مسيرتي في النادي قد انتهت، ولم أعد لأُعطي الأولوية لصحتي النفسية. هذا يؤلمني كثيرا.

الحقيقة أنني مُنهك نفسيا للغاية. لطالما كنتُ متحفظا جدا، لذا ليس من السهل عليّ قول هذا هنا، لكن عليّ أن أكون صادقا.

علاقتي بفاسكو علاقة حب، وستبقى كذلك إلى الأبد. بقلبٍ مثقل، أدرك أن الوقت قد حان للتراجع وإنهاء هذه المرحلة في فاسكو.

أنا ممتنٌ لكل ما عشته هنا. سأحمل فاسكو معي إلى الأبد. في قلبي. في ذاكرتي. في حياتي.

من أعماق قلبي... شكرا لكم على كل شيء".

وتشير بعض التقارير إلى أن صاحب الـ 33 عاما ربما ينتقل لصفوف لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

المخضرم خاض هذا الموسم 7 مباريات بقميص فاسكو سجل 3 وصنع 1.

وانضم كوتينيو إلى فاسكو في صيف 2024 بعد رحلة أوروبية طويلة.

فيليبي كوتينيو لوس أنجلوس جالاكسي
نرشح لكم
نيمار: ألعب الآن دون ألم أو خوف.. وهذا الموعد الأقرب لاعتزالي أنشيلوتي: سأجدد تعاقدي مع البرازيل لـ4 سنوات مقبلة الاتحاد البرازيلي يعلن موعد مواجهة منتخب مصر قبل كأس العالم.. وموعد طرح التذاكر جارديان: دعم مقترح زيادة المشاركين.. المغرب تنافس إسبانيا على استضافة كأس العالم للأندية "الحقيقة أنني مُنهك نفسيا للغاية".. كوتينيو يعلن رحيله عن فاسكو دا جاما جلوبو: كوتينيو أبلغ فاسكو دا جاما بنيته فسخ تعاقده من أجل كأس العالم.. نيمار يصنع هدفا في ظهوره الأول هذا الموسم مع سانتوس فينيسيوس: أحب صافرات الاستهجان.. وأنشيلوتي يخبرنا إننا سنفوز بكأس العالم
أخر الأخبار
خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 19 من الدوري المصري 11 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - أوساسونا (0)-(0) ريال مدريد.. كورتوا يتألق 34 دقيقة | الدوري الإسباني
طريق الأهلي - صنداونز يودع كأس جنوب إفريقيا من ربع النهائي 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
الثاني على التوالي.. تشيلسي يفرط في الفوز على بيرنلي بتعادل قاتل 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عودة غير مكتملة.. بايرن ميونيخ يحقق فوزا مثيرا على فرانكفورت ساعة | الكرة الأوروبية
آس: بعد فسخ تعاقده مع فاسكو دي جاما.. لوس أنجلوس جالاكسي يبدأ مفاوضاته مع كوتينيو ساعة | أمريكا
تشكيل ريال مدريد - كارباخال وألابا أساسيان ضد أوساسونا ساعة | الدوري الإسباني
أليجري: أبطال مثل مودريتش يشكلون درسا للجميع 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 صلاح: كنت تحت الضغط أثناء ركلة الجزاء.. والتتويج بالكأس يعتمد على سوبوسلاي
/articles/523796/آس-بعد-فسخ-تعاقده-مع-فاسكو-دي-جاما-لوس-أنجلوس-جالاكسي-يبدأ-مفاوضاته-مع-كوتينيو