أليجري: أبطال مثل مودريتش يشكلون درسا للجميع

كشف ماسيميليانو أليجري مدرب ميلان عن إصابة ثلاثي الفريق، بافلوفيتش، وكريستيانو بوليسيتش، ورافاييل لياو.

ويستعد ميلان لمواجهة بارما غدا الأحد في الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "كنا نخشى إصابة بافلوفيتش بكسر في عظمة الشظية، لكنه بخير الآن، الآخرون جميعهم بخير أيضا، بوليسيتش ولياو تحسنا، نحن سعداء لأن توافر الجميع أمر مهم، فالتبديلات مهمة جدا".

وواصل "نأمل أن يستمر مودريتش على هذا النحو حتى النهاية، إنه لاعب استثنائي ولا توجد كلمات تصفه، أشعر ببعض التأثر عندما أتحدث عنه، أبطال مثله يمثلون درسا للجميع".

وأكمل "لا نشعر بالتوتر إطلاقا من فارق النقاط مع إنتر، الدوري لا يزال طويلا وعلينا أن نقوم بواجبنا بدءا من الفوز على بارما، حزين لأنني لن أكون في المباراة غدا ولن أعلق أو أقول أي شيءئ آخر".

وتابع "لا يمكن للحكام استخدام تقنية الفيديو في بعض الحالات، وهكذا تستمر الأمور، إذا تم التعامل مع هذه الأمور كفرص، فهذا مهم لكن إذا تم تجاهلها ولم نعتبرها فرصا للتطور، سنظل كما نحن، يجب أن نتعلم من أخطائنا، ما يحدث يجب أن ينظر إليه كفرصة للنمو حتى لا نشتكي إذا تراجعنا".

ويحتل ميلان حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة وبفارق 7 نقاط عن إنتر صاحب الصدارة.