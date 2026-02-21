انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(1) بيرنلي

السبت، 21 فبراير 2026 - 16:45

كتب : FilGoal

كول بالمر لاعب تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة تشيلسي ضد بيرنلي في الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل تشيلسي - بالمر وبيدرو يقودان الهجوم ضد بيرنلي تقرير: جاكسون يقترب من العودة إلى تشيلسي هاتريك نيتو.. تشيلسي يحجز مقعدا بثمن نهائي كأس الاتحاد برباعية في هال سيتي روسينيور: محبط من تعادل تشيلسي مع ليدز

نهاية المباراة

ق92. جوووووول التعادل لبيرنلي عن طريق فليمينج برأسية بعد ركلة ركنية.

ق72. بطاااقة حمراء لويسلي فوفانا لاعب تشيلسي لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37. بالمر يهدر فرصة الهدف الثاني بعد تصدي من دوبرافكا.

ق3. جووووول أول مبكر لتشيلسي عن طريق جواو بيدرو بعد تمريرة من بيدرو نيتو.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز بيرنلي
نرشح لكم
بعد 24 عاما من الظهور الأول.. جيمس ميلنر أكثر لاعب خوضا للمباريات في الدوري الإنجليزي بعد تعرضه للعنصرية.. بيرنلي يدعم حنبعل المجبري عقب لقاء تشيلسي استراحة الدوري الإنجليزي – ستي (2)-(1) نيوكاسل.. نهاية الشوط الأول روسينيور: كان يجب أن يفوز تشيلسي على ليدز إيمري: التعادل مع ليدز نتيجة عادلة.. وكمارا سيغيب لنهاية الموسم تشكيل مانشستر سيتي – مرموش يقود الهجوم بجانب هالاند أمام نيوكاسل لاعب بيرنلي: شعرنا بخيبة الأمل بالتعادل أمام تشيلسي الثاني على التوالي.. تشيلسي يفرط في الفوز على بيرنلي بتعادل قاتل
أخر الأخبار
كرة طائرة – الأهلي يهزم سموحة ويواصل تصدر المجموعة الأولى 13 دقيقة | كرة طائرة
بعد 24 عاما من الظهور الأول.. جيمس ميلنر أكثر لاعب خوضا للمباريات في الدوري الإنجليزي 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يعلن توفير رحلات مجانية لنقل جماهيره إلى الإسكندرية أمام سموحة 42 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد السكندري: النادي سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أحد اللاعبين السابقين 48 دقيقة | الدوري المصري
بعد تعرضه للعنصرية.. بيرنلي يدعم حنبعل المجبري عقب لقاء تشيلسي 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
500 بعد الـ 30.. رونالدو يقترب أكثر من الـ 1000 بهدفه ضد الحزم ساعة | سعودي في الجول
في الـ+90.. أوساسونا يقدم هدية إلى برشلونة ويهزم ريال مدريد بطريقة درامية ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري الإنجليزي – ستي (2)-(1) نيوكاسل.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 صلاح: كنت تحت الضغط أثناء ركلة الجزاء.. والتتويج بالكأس يعتمد على سوبوسلاي
/articles/523793/انتهت-الدوري-الإنجليزي-تشيلسي-1-1-بيرنلي