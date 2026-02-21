تشكيل تشيلسي - بالمر وبيدرو يقودان الهجوم ضد بيرنلي

السبت، 21 فبراير 2026 - 16:13

كتب : FilGoal

كول بالمر لاعب تشيلسي

أعلن ليام روسينيير مدرب تشيلسي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد بيرنلي.

ويلتقي تشيلسي ضد بيرنلي على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب تشيلسي بثلاثي هجومي مكون من كول بالمر وجواو بيدرو وبيدرو نيتو.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: روبيرتو سانشيز.

الدفاع: ريس جيمس - ويسلي فوفانا - تريفو تشالوباه - مالو جوستو.

الوسط: أندري سانتوس - إنزو فيرنانديز - مويسيس كايسيدو.

الهجوم: كول بالمر - جواو بيدرو - بيدرو نيتو.

ويحتل تشيلسي حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بينما يحتل بيرنلي المركز الـ 19 برصيد 18 نقطة.

تشيلسي بيرنلي الدوري الإنجليزي
