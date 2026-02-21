تشكيل تشيلسي - بالمر وبيدرو يقودان الهجوم ضد بيرنلي
السبت، 21 فبراير 2026 - 16:13
كتب : FilGoal
أعلن ليام روسينيير مدرب تشيلسي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد بيرنلي.
ويلتقي تشيلسي ضد بيرنلي على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويلعب تشيلسي بثلاثي هجومي مكون من كول بالمر وجواو بيدرو وبيدرو نيتو.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: روبيرتو سانشيز.
الدفاع: ريس جيمس - ويسلي فوفانا - تريفو تشالوباه - مالو جوستو.
الوسط: أندري سانتوس - إنزو فيرنانديز - مويسيس كايسيدو.
الهجوم: كول بالمر - جواو بيدرو - بيدرو نيتو.
ويحتل تشيلسي حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بينما يحتل بيرنلي المركز الـ 19 برصيد 18 نقطة.
نرشح لكم
الثاني على التوالي.. تشيلسي يفرط في الفوز على بيرنلي بتعادل قاتل انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(1) بيرنلي رايس: ساكا أخبرني أن ديربي توتنام المباراة المثالية للرد.. ولا يمكن أن نخسرها رومانو: قرار نهائي من إدارة كريستال بالاس بشأن مستقبل جلاسنر مواعيد مباريات 21 فبراير.. كأس مصر وريال مدريد والدوري الإنجليزي روسينيور يكشف ما سيفعله حال تعرض فريقه للعنصرية جوارديولا: ما زال رودري ليس في أفضل حالاته بسبب عودته المبكرة من الإصابة راتكليف يتفادى العقوبة من الاتحاد الإنجليزي بعد تصريحاته ضد المهاجرين