بدر رجب: كولر عدو الناشئين.. وجراديشار يتفوق على كامويش بمسافات

السبت، 21 فبراير 2026 - 15:33

كتب : FilGoal

الأهلي - المصري - جراديشار

يرى بدر رجب المدير الفني السابق لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أن السلوفيني نيتس جراديشار يتفوق على البرتغالي كامويش في مركز رأس الحربة.

وانتقل جراديشار إلى أوبيست المجري معارا من الأهلي، فيما انضم كامويش من ترومسو النرويجي.

وقال بدر رجب عبر بودكاست قطاع: "رشحت محمد عبد الله للتواجد في الفريق الأول رفقة مارسيل كولر (عدو الناشئين)، وطلبت من محمد رمضان تصعيد حمزة عبد الكريم وأبلغته باستعدادي للرحيل عن منصبي حال عودته مرة أخرى لقطاع الناشئين".

وأضاف "على مدار عملي 10 سنوات بالنادي الأهلي ساهت في بروز 52 لاعبا للنادي وللدوري المصري بداية من مواليد 1985 حتى 1998".

وأتم "جراديشار أفضل من كامويش (من هنا حتى أسوان) وكان يملك كل المواصفات لرأس الحربة وسنه صغير. هذا اللاعب كان مثال جيد للاستثمار وكان يحتاج فقط للصبر".

وعمل بدر رجب على مدار سنوات طويلة بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

ثم انتقل للعمل بدولة الإمارات قبل العودة مجددا للقلعة الحمراء في 2023.

وبداية من يوليو 2025 بدأ بدر رجب تجربة جديدة وتولى رئاسة قطاع الناشئين بنادي البنك الأهلي.

