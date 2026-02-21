منافس الأهلي - باتريس بوميل مدربا للترجي حتى 2027
السبت، 21 فبراير 2026 - 14:17
كتب : FilGoal
أتم نادي الترجي التونسي إجراءات التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس بوميل لتولي تدريبه.
وسيقود بوميل تدريب الترجي خلفا للمدرب التونسي ماهر الكنزاري.
وأعلن الترجي اليوم السبت تعاقده بشكل رسمي مع باتريس بوميل حتى صيف 2027.
وأنهى بوميل تجربته مع منتخب أنجولا منذ أيام ليصل إلى تونس ويتمم اتفاقه مع الترجي.
وشهدت الساعات الماضية خلاف بين الترجي وبوميل لكن يبدو أن الاتفاق تم بعد حل نقاط الخلاف. (طالع التفاصيل)
ويستعد الترجي لملاقاة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا الشهر المقبل.
وعمل بوميل كمساعد لمواطنه هيرفي رينار في الجهاز الفني لمنتخبات المغرب وزامبيا وكوت ديفوار.
قبل أن يتولى تدريب منتخب كوت ديفوار ثم فريق اتحاد الجزائر ثم أم صلال القطري، وأخيرا منتخب أنجولا.
