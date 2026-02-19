منافس الأهلي - خلافات تعطل تعاقد الترجي مع بوميل

ذكرت جريدة الصباح التونسية أن المفاوضات بين الترجي والمدرب الفرنسي باتريس بوميل تعثرت.

قبل أيام، كان بوميل مدرب منتخب أنجولا السابق قريبا للغاية من تولى تدريب الترجي التونسي، بعدما انفصل عن تدريب منتخب أنجولا هذا الأسبوع.

لكن الجريدة التونسية أوضحت تعثر مفاوضات الترجي مع بوميل رغم وجوده في تونس منذ 3 أيام

وأضاف التقرير أن هناك جولة جديدة من المفاوضات من أجل تجاوز نقاط الاختلاف وتوقيع العقد في أقرب وقت.

وأفاد التقرير بأن هناك اختلافات جوهرية بين الطرفين تخص مدة العقد وخاصة حقوق كل طرف في حال الانفصال.

ويستعد الترجي لملاقاة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا الشهر المقبل.

قبل أيام، أفاد ساشا تافوليري الصحفي المختص في أخبار الانتقالات أن بوميل سيوقع على عقد يربطه بالترجي لمدة عامين ونصف.

وعمل بوميل كمساعد لمواطنه هيرفي رينار في الجهاز الفني لمنتخبات المغرب وزامبيا وكوت ديفوار.

قبل أن يتولى تدريب منتخب كوت ديفوار ثم فريق اتحاد الجزائر ثم أم صلال القطري، وأخيرا منتخب أنجولا.

قبل أسبوع، أعلن نادي الترجي التونسي رحيل مدربه ماهر الكنزاري بشكل رسمي بعد خسارة الفريق من الملعب المالي في الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

بعدها، تأهل الترجي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الأخيرة لمجموعات البطولة.

وبذلك سيلعب الترجي في ربع النهائي ضد أحد الفرق أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الأخرى، الأهلي وبيراميدز والهلال السوداني.