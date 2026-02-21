فان بيرسي: نسمح للاعبين الصائمين بالوصول إلى التدريبات متأخرين

السبت، 21 فبراير 2026 - 14:00

كتب : FilGoal

روبن فان بيرسي

شدد روبن فان بيرسي المدير الفني لفينورد على سماحه للاعبين الصائمين بالوصول إلى التدريبات متأخرين.

وقال المدرب الهولندي خلال مؤتمر صحفي: "نضع في اعتبارنا اللاعبين الصائمين ليصلوا في وقت متأخر وأن نكون مرنين في جداول تدريباتهم، نحاول أن نجعل الأمر سهلا قدر الإمكان، نحن نتفهم ذلك تماما".

ويستعد فينورد لمواجهة منافسه تيلستار في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الهولندي يوم الأحد المقبل.

أخبار متعلقة:
مرشح لرئاسة برشلونة: تعاقدوا مع أولمو صاحب المشاكل البدنية.. واللاعب يرد "الأسوأ في أوروبا".. تقرير: برشلونة يقدم اقتراحا بشأن نظام الفيديو بعد نقله للمستشفى.. بيراميدز يكشف آخر تطورات حالة أحمد توفيق الدوري المصري - تعثر المتصدر يشعل سباق الصدارة .. تعرف على المباريات المتبقية لرباعي القمة

ويحتل فينورد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الهولندي برصيد 45 نقطة، بينما يأتي تيلستار في المركز الـ 17 أي قبل الأخير برصيد 18 نقطة.

ويبتعد فينورد عن إيندهوفن المتصدر بفارق 14 نقطة، ويأتي نيميخين في المركز الثالث بـ 42 نقطة.

وخاض فينورد 47 مباراة تحت قيادة فان بيرسي وفاز في 25 لقاء وتعادل مرات وخسر 18 مرة.

فينورد روبن فان بيرسي الدوري الهولندي
نرشح لكم
مؤتمر فليك: لدينا خطة لـ يامال الصائم الوحيد في الفريق.. وبيدري قد يلعب أمام ليفانتي بعد أقل من عام.. ماركا: برشلونة يسعى لتجديد عقد بيرنال مرشح لرئاسة برشلونة: تعاقدوا مع أولمو صاحب المشاكل البدنية.. واللاعب يرد "الأسوأ في أوروبا".. تقرير: برشلونة يقدم اقتراحا بشأن نظام الفيديو سكاي تكشف موقف لاوتارو من اللحاق بدربي ميلانو سباليتي: ظلمنا في طرد كالولو.. ومباراتا كومو وجالاتاسراي ستحددان موسمنا آس: ريال مدريد ينافس برشلونة على ضم شلوتربيك رايس: ساكا أخبرني أن ديربي توتنام المباراة المثالية للرد.. ولا يمكن أن نخسرها
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(0) بيرنلي.. جووووول أول 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافس الأهلي - الترجي يستعيد صدارة الدوري بالفوز على الملعب التونسي 39 دقيقة | الوطن العربي
تشكيل تشيلسي - بالمر وبيدرو يقودان الهجوم ضد بيرنلي ساعة | الدوري الإنجليزي
أمين عمر يشارك في اختبارات الحكام المرشحين للمشاركة في كأس العالم 2026 ساعة | في المونديال
تقرير: طائرة خاصة لنقل منتخب العراق إلى المكسيك لخوض الملحق العالمي ساعة | آسيا
بدر رجب: كولر عدو الناشئين.. وجراديشار يتفوق على كامويش بمسافات ساعة | الدوري المصري
مؤتمر فليك: لدينا خطة لـ يامال الصائم الوحيد في الفريق.. وبيدري قد يلعب أمام ليفانتي 2 ساعة | الدوري الإسباني
بعد أقل من عام.. ماركا: برشلونة يسعى لتجديد عقد بيرنال 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 صلاح: كنت تحت الضغط أثناء ركلة الجزاء.. والتتويج بالكأس يعتمد على سوبوسلاي
/articles/523784/فان-بيرسي-نسمح-للاعبين-الصائمين-بالوصول-إلى-التدريبات-متأخرين