فان بيرسي: نسمح للاعبين الصائمين بالوصول إلى التدريبات متأخرين

شدد روبن فان بيرسي المدير الفني لفينورد على سماحه للاعبين الصائمين بالوصول إلى التدريبات متأخرين.

وقال المدرب الهولندي خلال مؤتمر صحفي: "نضع في اعتبارنا اللاعبين الصائمين ليصلوا في وقت متأخر وأن نكون مرنين في جداول تدريباتهم، نحاول أن نجعل الأمر سهلا قدر الإمكان، نحن نتفهم ذلك تماما".

ويستعد فينورد لمواجهة منافسه تيلستار في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الهولندي يوم الأحد المقبل.

ويحتل فينورد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الهولندي برصيد 45 نقطة، بينما يأتي تيلستار في المركز الـ 17 أي قبل الأخير برصيد 18 نقطة.

ويبتعد فينورد عن إيندهوفن المتصدر بفارق 14 نقطة، ويأتي نيميخين في المركز الثالث بـ 42 نقطة.

وخاض فينورد 47 مباراة تحت قيادة فان بيرسي وفاز في 25 لقاء وتعادل مرات وخسر 18 مرة.