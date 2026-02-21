مرشح لرئاسة برشلونة: تعاقدوا مع أولمو صاحب المشاكل البدنية.. واللاعب يرد

السبت، 21 فبراير 2026 - 13:33

كتب : FilGoal

داني أولمو - برشلونة ضد رايو فايكانو

هاجم فيكتور فونت المرشح لرئاسة نادي برشلونة، لاعب الفريق داني أولمو بسبب المشاكل البدنية التي يعاني منها.

داني أولمو

النادي : برشلونة

برشلونة

وقال فونت للصحفيين: "النادي تعاقد مع داني أولمو الذي يعد لاعبا رائعا، لكنه يعاني من مشاكل بدنية ويلعب 35% فقط من المباريات".

وجاء الرد من اللاعب الإسباني خلال راديو كتالونيا "سمعت كلمات فونت، لا ينبغي أن يركز كثيرا على اللاعبين، بل على شؤون النادي، أنا عضو في النادي وسأصوت في الانتخابات وحسمت تصويتي بالفعل".

وتقام الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لبرشلونة يوم 15 مارس المقبل.

وتولى رافائيل يوستي أعمال رئاسة النادي بدلا من لابورتا، وجوزيب كوبيلس نائبا للرئيس وأمينا للسر، وألفونس كاسترو أمينا للصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة جوزيب إجناسي ماسيا، وأنخيل ريودالباس، وجوان سوليه إي سوست، وسيسكو بوجول.

وانضم أولمو إلى برشلونة في صيف 2024 قادما من لايبزج مقابل 55 مليون يورو.

ومنذ انضمام أولمو إلى برشلونة غاب في موسمه الأول 71 يوما بواقع 17 مباراة بعد تعرضه لـ 3 إصابات.

وفي الموسم الحالي غاب 56 يوما بواقع 10 مباريات بعدما أصيب مرتين.

