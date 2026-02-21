رايس: ساكا أخبرني أن ديربي توتنام المباراة المثالية للرد.. ولا يمكن أن نخسرها

شدد ديكلان رايس نجم أرسنال على أهمية مباراة فريقه المرتقبة ضد توتنام.

ويلعب أرسنال ضد توتنام مساء الأحد ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وقال ديكلان رايس عبر صن: "أتذكر أن ساكا قال لي لا يمكنك أن تخسر مباريات الديربي هنا أمام توتنام، هذه المباراة المثالية للرد".

وأضاف "بالنسبة للجماهير والجميع، اللاعبين والجهاز الفني، هذه المباراة لا يمكن أن تخسرها".

وأتم تصريحاته "في هذه المرحلة من الموسم نحتاج إلى الجماهير أكثر من أي وقت مضى. لقد وصلنا إلى هنا معا، والآن ليس وقت الانقسام. نحتاج إلى أن يكون الجميع على قلب رجل واحد".

وخاض ديكلان رايس مع أرسنال الموسم الحالي 37 مباراة في كافة البطولات، تمكن من تسجيل 4 أهداف وصنع 10 أخرين.

وتعرض أرسنال لتعادل مفاجئ أمام ولفرهامبتون في المباراة المقدمة من الجولة 31 بهدفين مقابل هدفين في الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة من 17 انتصارا و7 تعادلات و3 هزائم.

