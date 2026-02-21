راتكليف يتفادى العقوبة من الاتحاد الإنجليزي بعد تصريحاته ضد المهاجرين

تفادى السير جيم راتكليف الشريك في ملكية مانشستر يونايتد العقوبة بعد تصريحاته العنصرية التي زعم خلالها أن المملكة المتحدة "مستعمرة من قبل المهاجرين".

ولن يوجه الاتحاد الإنجليزي أي اتهامات لراتكليف ووجّه الاتحاد الإنجليزي للنادي تذكيرا بمسؤولياته في كرة القدم الإنجليزية عند إجراء مقابلات إعلامية.

وتنص قواعد الاتحاد الإنجليزي على أنه "يجب على الشخصيات التصرف بما يخدم مصلحة اللعبة وعدم التصرف بشكل غير لائق أو الإساءة إلى سمعتها ويشمل ذلك السلوك المسيء أو العنيف أو المهين".

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن الاتحاد الإنجليزي لن يتخذ أي إجراءات أخرى.

وقدّم راتكليف اعتذارا مشروطا، بينما أصدر نادي مانشستر يونايتد بيانا خاصا به يُبرز فيه مبادرات الشمولية التي يشارك فيها.

وقال راتكليف لشبكة "سكاي" الإنجليزية: "أعتذر إن كان اختياري للغة قد أساء إلى البعض في المملكة المتحدة وأوروبا وأثار قلقهم".

وأكمل "لكن من المهم طرح قضية الهجرة المنظمة والفعالة التي تدعم النمو الاقتصادي".

وواصل رجل الأعمال الإنجليزي ومالك شركة "إينيوس" للكيميائيات "أدليت بتعليقاتي أثناء الإجابة على أسئلة حول السياسة البريطانية في قمة الصناعة الأوروبية حيث ناقشت أهمية النمو الاقتصادي والوظائف والمهارات والتصنيع في المملكة المتحدة".

وأتم "كان هدفي التأكيد على ضرورة أن تدير الحكومات ملف الهجوة بالتوازي مع الاستثمار في المهارات والصناعة والوظائف لضمان استفادة الجميع من الرخاء على المدى الطويل، ومن الأهمية الحفاظ على حوار مفتوح حول التحديات التي تواجه المملكة المتحدة".

وكان عمدة مدينة مانشستر، أندي بورنهام، هاجم راتكليف عقب تصريحاته في بيان جاء كالتالي:

هذه التصريحات تتعارض مع كل ما تمثله مانشستر تقليديا من مدينة اجتمع فيها الناس من مختلف الأعراق والمعتقدات على مدار قرون من الزمن لبناء مدينتنا ومؤسساتنا ومن ضمنهم نادي مانشستر يونايتد.

إن الدعوة إلى فرض قيود على مستويات الهجرة أمر، أما تصوير من يأتون إلى هنا كقوة غازية معادية فهو أمر مختلف تماما.

إنه طرح غير دقيق ومسيء وتحريضي ويجب سحبه.

لقد أسهم لاعبو كرة القدم الذين قدموا من شتى أنحاء العالم للعب في مانشستر الكبرى في إثراء الحياة في منطقتنا الحضرية كما فعل الكثير ممن يعملون في هيئة الخدمات الصحية وغير من الخدمات والقطاعات الحيوية، ونحن نقدر إسهاماتهم في مدينة تشتهر بدفء استقبالها.

وإن كان لا بد من توجيه انتقاد، فيجب أن يوجه إلى أولئك الذين لم يقدموا إسهاما يذكر في حياتنا هنا، بل أمضوا سنوات في استنزاف الثروات من إحدى أكثر مؤسساتنا فخرا.

وتسببت تصريحات راتكليف في موجة انتقادات لاذعة خاصة من قبل مجموعة 1958 المشجعة لمانشستر يونايتد والتي وصفت تصريحاته "بغير الموفقة".

كما وصف السير كير ستارمر رئيس وزراء بريطانية بـ"المسيئة والخاطئة".

وأضاف "بريطانيا بلد فخور ومتسامح ومتنوع، يجب على راتكليف الاعتذار".

ويعيش راتكليف في إمارة موناكو وذلك من أجل التهرب من دفع الضرائب وفقا للعديد من التقارير الإنجليزية.

وتحدث راتكليف لشبكة "سكاي" الإنجليزية قائلا: "لا يمكن أن يكون لديك اقتصاد مع وجود 9 ملايين شخص يعتمدون على الإعانات الاجتماعية".

وواصل "بالإضافة إلى أعداد كبيرة من المهاجمرين".

وشدد راتكليف "لقد استُعمرت المملكة المتحدة، هذا يكلف الكثير من المال".

وتابع "لقد تم استعمار بريطانيا من قبل المهاجرين، كان عدد السكان لدينا في المملكة المتحدة 58 مليون نسمة في 2020 والآن وصل ذلك العدد لـ70 مليونا، أي زيادة 12 مليون نسمة".

وذكرت شبكة "سكاي" في تقريرها أن مكتب الإحصاءات الوطنية الإنجليزي يقدر سكان المملكة المتحدة في منتصف 2020 بـ67 مليون نسمة ووصل لـ70 مليونا في منتصف عام 2024.

فيما كان عدد السكان 59 مليون نسمة في عام 2000.

كما أن مانشستر يونايتد لا يملك لاعبين بريطانيين في صفوفه سوى ستة لاعبين فقط ومن بينهم مزدوجي الجنسية.

واللاعبون الإنجليز هم توم هيتون وهاري ماجواير ولوك شو وماسون ماونت.

أما مزدوجي الجنسية فهم أيدن هيفين وكوبي ماينو.