الخامس تواليا.. الزمالك يتسلح بجماهيره ويفوز على حرس الحدود

حقق الزمالك فوزا ثمينا على منافسه حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل أحمد فتوح وناصر منسي ثنائية الزمالك.

وتسلح الزمالك مجددا بجماهيره في هذه المباراة بعد الخسارة من سيراميكا كليوباترا في المباراة الماضية في كأس مصر وسط غياب الجماهير بسبب لائحة البطولة.

وللمرة الأولى يسجل أحمد فتوح هدفا للزمالك منذ هدفه في مباراة الجونة في الجولة 15 من موسم 2023-2024.

ووصل الظهير الأيسر لهدفه السابع في مسيرته مع الزمالك خلال 192 مباراة.

وانتصر الزمالك للمباراة الخامسة تواليا في الدوري بعد الفوز على طلائع الجيش وبتروجت وكهرباء الإسماعيلية وسموحة.

وأصبح الزمالك صاحب خط الهجوم الأقوى في الدوري بتسجيله 28 هدفا.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 34 في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري بنفس الرصيد مع بيراميدز.

وتجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 14 في المركز الـ 18.



















































































































وصف المباراة

استحوذ الزمالك على الكرة في بداية المباراة، لكن بنتايك ارتكب خطأ فادحا في الدقيقة السادسة في التمرير ليقطعها عبد الله حافظ وسدد لكن تصدى لها مهدي سليمان.

أنقذ الونش مرمى فريقه من تسديدة خطيرة لحرس الحدود في الدقيقة 26.

وبعد 4 دقائق سدد محمد شحاتة كرة قوية بعد عرضية من جوان بيزيرا لكن ذهبت أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 41 تصدى الزنفلي ببراعة بعد تسديدة من الونش داخل منطقة الجزاء.

وسدد شحاتة كرة قوية من شحاتة تصدى لها الزنفلي في الدقيقة 50.

وأنقذ الزنفلي مرماه من هدف محقق بعد رأسية خطيرة من محمد السيد في الدقيقة 69.

وأهدر أحمد شريف انفرادا تاما بالمرمى في الدقيقة 83.

وبعد دقيقة واحدة اقتحم فتوح منطقة جزاء حرس الحدود وسدد رأسية متقنة في المرمى بعد عرضية من بنتايك.

وفي الدقيقة 90 أطلق منسي رصاصة الرحمة بعد انفراد تام بالمرمى بعد تمريرة رائعة من فتوح.

video:1