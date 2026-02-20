مؤتمر أربيلوا: لو طلب منا فينيسيوس عدم استكمال مباراة بنفيكا كنا سنفعل

كشف ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد عن فخره بما قدمه عناصر الفريق دعما لفينيسيوس جونيور أمام بنفيكا بدوري أبطال أوروبا.

وغادر فينيسيوس جونيور ملعب المباراة وتوقفت المباراة لعشر دقائق، بسبب تعرض اللاعب البرازيلي لكلمات عنصرية من جيانلوكا بريتسياني لاعب بنفيكا.

وقال أربيلوا في المؤتمر الصحفي: "فينيسيوس جونيور كان حزينا، مثل أي شخص آخر، أنه عمل عنصري لا نريد أن نراه يتكرر أبدا، وليس له مكان في مجتمعنا، لدينا الفرصة لمكافحته".

وواصل "لو قال فينيسيوس إنه لن يشارك من جديد في مباراة الثلاثاء الماضي أمام بنفيكا، لغادرنا الملعب جميعا معه، لا يوجد لقب يجعلني أشعر بالفخر مثلما شعرت يوم الثلاثاء أمام بنفيكا من الروح التي سادت عناصر الفريق".

وأردف "الأمر بيد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لقد كانوا يناضلون لسنوات، ولديهم الفرصة لإثبات أن نضالهم ليس مجرد كلام".

وعن مواجهة أوساسونا قال: "أوساسونا فريق صاحب شخصية كبيرة، المباراة ستكون معقدة لأنه لم يخسر على أرضهم منذ شهرين، مدربه يقوم بعمل كبير، لكننا مستعدين للمباراة".

وواصل "يشعر كيليان مبابي بتحسن في ركبته، الدوري طويل جدا، مازلنا في فبراير، وقد يحدث الكثير من التغيرات".

وكشف "عندما تصل، عليك أن تتعرف على اللاعبين، وتكتشف ما يريحهم في الملعب، أداؤهم هو ما يبقيهم في الملعب، جميعهم يستجيبون بشكل جيد للغاية، الأمر لا يتعلق بـ11 لاعب فقط بل بـ25".

ووضح "أنا سعيد بعودة المدافعين من الإصابات، سنرى كيف سيكون أداؤهم، ومن المهم الاستمرار في استعادة اللاعبين".

وأتم "لو كان بإمكاني التضحية بذراعي لأضمن سلامة جود بيلينجهام غدا لفعلت ذلك الآن، أنه قائد ولاعب مهم للفريق، لكن ما يسعدني هو تقديم اللاعبين مستوى مميز في غيابه، هذا يظهر قوة الفريق، أنا على ثقة تامة أنه سيعود قريبا ويقدم الكثير لنا".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أوساسونا غدا السبت، في إطار الجولة 25 من الدوري الإسباني على ملعب "أل سادار".

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة وبفارق نقتطين عن برشلونة أصحاب الوصافة.

