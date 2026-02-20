قائمة ريال مدريد - هاوسن ينضم للغائبين قبل لقاء أوساسونا

أعلن ألفارو أربيلوا المدير الفني لـ ريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة أوساسونا في الجولة 25 من الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفا على أوساسونا في السابعة والنصف مساءً غدا السبت.

وانضم دين هاوسن لقائمة الغائبين عن المباراة بسبب الإصابة، رفقة إيدر ميليتاو وجود بيلينجهام وروديجو. (طالع التفاصيل)

وتواجد تياجو بيتاريتش للمباراة الثانية على التوالي في قائمة الملكي بعدما شارك كبديل ضد بنفيكا الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا.

قائمة ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – سيرخيو ميستري

الدفاع: داني كارباخال – دافيد ألابا – ترينت ألكسندر أرنولد – راؤول أسينسيو – فران جارسيا – ألفارو كاريراس – أنطونيو رودريجر – فيرلاند ميندي

الوسط: إدواردو كامافينجا – فيدي فالفيردي – أوريليان تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس – تياجو بيتاريتش

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – جونزالو جارسيا – براهيم دياز – فرانكو ماستانتونو

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة من 24 مباراة.

فيما يحتل أوساسونا المركز العاشر برصيد 30 نقطة.