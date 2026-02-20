قائمة ريال مدريد - هاوسن ينضم للغائبين قبل لقاء أوساسونا

الجمعة، 20 فبراير 2026 - 21:31

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد بنفيكا

أعلن ألفارو أربيلوا المدير الفني لـ ريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة أوساسونا في الجولة 25 من الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفا على أوساسونا في السابعة والنصف مساءً غدا السبت.

وانضم دين هاوسن لقائمة الغائبين عن المباراة بسبب الإصابة، رفقة إيدر ميليتاو وجود بيلينجهام وروديجو. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة:
ريال مدريد يعلن تشخيص إصابة هاوسن.. ومدة الغياب المتوقعة جيرارد مارتن: لن أوقع لريال مدريد فهناك أشياء لا يمكن للمال شراؤها نافاس يكشف طريقة تعامل زيدان الخاصة مع فينيسيوس جونيور في ريال مدريد تجنبا لإثارة الجدل حول ريال مدريد.. إلغاء مؤتمر مورينيو قبل مباراة بنفيكا في الدوري

وتواجد تياجو بيتاريتش للمباراة الثانية على التوالي في قائمة الملكي بعدما شارك كبديل ضد بنفيكا الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا.

قائمة ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – سيرخيو ميستري

الدفاع: داني كارباخال – دافيد ألابا – ترينت ألكسندر أرنولد – راؤول أسينسيو – فران جارسيا – ألفارو كاريراس – أنطونيو رودريجر – فيرلاند ميندي

الوسط: إدواردو كامافينجا – فيدي فالفيردي – أوريليان تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس – تياجو بيتاريتش

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – جونزالو جارسيا – براهيم دياز – فرانكو ماستانتونو

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة من 24 مباراة.

فيما يحتل أوساسونا المركز العاشر برصيد 30 نقطة.

ريال مدريد الدوري الإسباني قائمة ريال مدريد
نرشح لكم
مؤتمر أربيلوا: لو طلب منا فينيسيوس عدم استكمال مباراة بنفيكا كنا سنفعل ريال مدريد يعلن تشخيص إصابة هاوسن.. ومدة الغياب المتوقعة تمهيدا لعودته.. جافي يشارك في جزء من تدريبات برشلونة الجماعية جيرارد مارتن: لن أوقع لريال مدريد فهناك أشياء لا يمكن للمال شراؤها لابورتا: برشلونة مستعد لإبرام صفقة كبرى في الصيف كوبارسي: نؤمن بالعودة أمام أتلتيكو مدريد.. وبويول مرجعي وسنحاول الفوز بدوري الأبطال مواعيد مباريات اليوم الجمعة - الزمالك والإسماعيلي وقمة الجولة.. ونقل مواجهتان عبر APP نافاس يكشف طريقة تعامل زيدان الخاصة مع فينيسيوس جونيور في ريال مدريد
أخر الأخبار
فتوح: نسعى للمنافسة على الدوري.. وجاهز للمشاركة في أي مركز 8 دقيقة | الدوري المصري
للمرة الثانية.. فتوح يسجل ويصنع لـ الزمالك أمام حرس الحدود 15 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد زد والقناة الناقلة 19 دقيقة | الدوري المصري
توقفت المباراة 10 دقائق.. دجلة يزيد أوجاع الإسماعيلي بفوز بثنائية 25 دقيقة | الدوري المصري
7 مباريات بدون انتصار.. غزل المحلة يتعادل سلبيا أمام زد بالدوري المصري 33 دقيقة | الدوري المصري
الخامس تواليا.. الزمالك يتسلح بجماهيره ويفوز على حرس الحدود 36 دقيقة | الكرة المصرية
صاروخ حمدان ينصر بيراميدز على سيراميكا ويشعل قمة الدوري 47 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر إنريكي: إصابة ديمبلي ضربة كبيرة لنا.. والغيابات ليست عذرا للنتائج ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 صلاح: كنت تحت الضغط أثناء ركلة الجزاء.. والتتويج بالكأس يعتمد على سوبوسلاي
/articles/523747/قائمة-ريال-مدريد-هاوسن-ينضم-للغائبين-قبل-لقاء-أوساسونا