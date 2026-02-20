ريال مدريد يعلن تشخيص إصابة هاوسن.. ومدة الغياب المتوقعة

أعلن نادي ريال مدريد تشخيص إصابة دين هاوسن لاعب الفريق.

دين هاوسن النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وأشار النادي في بيان إلى أن إصابة دين هاوسن عبارة عن تمزق في ربلة الساق.

وكشفت التقارير الصحفية عن إمكانية غياب اللاعب من 5 إلى 7 أيام.

وبالتالي من المؤكد غيابه عن مباراة الفريق أمام أوساسونا في المباراة التي ستقام غدا السبت في الجولة 25 من الدوري الإسباني.

ويحاول الجهاز الطبي للفريق الملكي استعادة اللاعب الإسباني لمباراة بنفيكا في إياب ملحق دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد الفوز خارج ملعبه في المباراة التي أقيمت على ملعب النور في لشبونة.

وسجل فينيسيوس جونيور هدف فوز ريال مدريد في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة لم يستطع الحارس التصدي لها.

ولعب هاوسن 27 مباراة منذ بداية الموسم في جميع البطولات وسجل مرة وصنع مرتين.

وانضم المدافع إلى ريال مدريد في الصيف الماضي مقابل 62 مليون يورو قادما من نادي بورنموث.