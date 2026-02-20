ريال مدريد يعلن تشخيص إصابة هاوسن.. ومدة الغياب المتوقعة

الجمعة، 20 فبراير 2026 - 21:16

كتب : FilGoal

دين هاوسن مدافع ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد تشخيص إصابة دين هاوسن لاعب الفريق.

دين هاوسن

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وأشار النادي في بيان إلى أن إصابة دين هاوسن عبارة عن تمزق في ربلة الساق.

وكشفت التقارير الصحفية عن إمكانية غياب اللاعب من 5 إلى 7 أيام.

أخبار متعلقة:
جيرارد مارتن: لن أوقع لريال مدريد فهناك أشياء لا يمكن للمال شراؤها نافاس يكشف طريقة تعامل زيدان الخاصة مع فينيسيوس جونيور في ريال مدريد تجنبا لإثارة الجدل حول ريال مدريد.. إلغاء مؤتمر مورينيو قبل مباراة بنفيكا في الدوري ريال مدريد يعلن تقديم جميع الأدلة إلى "يويفا" بشأن أحداث مباراة بنفيكا

وبالتالي من المؤكد غيابه عن مباراة الفريق أمام أوساسونا في المباراة التي ستقام غدا السبت في الجولة 25 من الدوري الإسباني.

ويحاول الجهاز الطبي للفريق الملكي استعادة اللاعب الإسباني لمباراة بنفيكا في إياب ملحق دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد الفوز خارج ملعبه في المباراة التي أقيمت على ملعب النور في لشبونة.

وسجل فينيسيوس جونيور هدف فوز ريال مدريد في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة لم يستطع الحارس التصدي لها.

ولعب هاوسن 27 مباراة منذ بداية الموسم في جميع البطولات وسجل مرة وصنع مرتين.

وانضم المدافع إلى ريال مدريد في الصيف الماضي مقابل 62 مليون يورو قادما من نادي بورنموث.

ريال مدريد دين هاوسن
نرشح لكم
مؤتمر أربيلوا: لو طلب منا فينيسيوس عدم استكمال مباراة بنفيكا كنا سنفعل قائمة ريال مدريد - هاوسن ينضم للغائبين قبل لقاء أوساسونا تمهيدا لعودته.. جافي يشارك في جزء من تدريبات برشلونة الجماعية جيرارد مارتن: لن أوقع لريال مدريد فهناك أشياء لا يمكن للمال شراؤها لابورتا: برشلونة مستعد لإبرام صفقة كبرى في الصيف كوبارسي: نؤمن بالعودة أمام أتلتيكو مدريد.. وبويول مرجعي وسنحاول الفوز بدوري الأبطال مواعيد مباريات اليوم الجمعة - الزمالك والإسماعيلي وقمة الجولة.. ونقل مواجهتان عبر APP نافاس يكشف طريقة تعامل زيدان الخاصة مع فينيسيوس جونيور في ريال مدريد
أخر الأخبار
فتوح: نسعى للمنافسة على الدوري.. وجاهز للمشاركة في أي مركز 10 دقيقة | الدوري المصري
للمرة الثانية.. فتوح يسجل ويصنع لـ الزمالك أمام حرس الحدود 17 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد زد والقناة الناقلة 21 دقيقة | الدوري المصري
توقفت المباراة 10 دقائق.. دجلة يزيد أوجاع الإسماعيلي بفوز بثنائية 27 دقيقة | الدوري المصري
7 مباريات بدون انتصار.. غزل المحلة يتعادل سلبيا أمام زد بالدوري المصري 35 دقيقة | الدوري المصري
الخامس تواليا.. الزمالك يتسلح بجماهيره ويفوز على حرس الحدود 37 دقيقة | الكرة المصرية
صاروخ حمدان ينصر بيراميدز على سيراميكا ويشعل قمة الدوري 49 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر إنريكي: إصابة ديمبلي ضربة كبيرة لنا.. والغيابات ليست عذرا للنتائج ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 صلاح: كنت تحت الضغط أثناء ركلة الجزاء.. والتتويج بالكأس يعتمد على سوبوسلاي
/articles/523744/ريال-مدريد-يعلن-تشخيص-إصابة-هاوسن-ومدة-الغياب-المتوقعة