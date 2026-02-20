منافس الأهلي - تقرير تونسي: باتريس بوميل مدربا للترجي بعد حل الخلاف

أتم الترجي التونسي اتفاقه مع الفرنسي باتريس بوميل على تولي تدريب الفريق.

وأقال الترجي ماهر الكنزاري من تدريبه منذ أيام بسبب تراجع النتائج.

وبحسب إذاعة موزاييك التونسية، بأن الترجي توصل إلى اتفاق رسمي مع باتريس بوميل لتولي تدريبه لعد تجاوز نقاط الاختلاف.

وشهدت الساعات الماضية خلاف بين الترجي وبوميل لكن يبدو أن الاتفاق تم بعد حل نقاط الخلاف. (طالع التفاصيل)

ويستعد الترجي لملاقاة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا الشهر المقبل.

وعمل بوميل كمساعد لمواطنه هيرفي رينار في الجهاز الفني لمنتخبات المغرب وزامبيا وكوت ديفوار.

قبل أن يتولى تدريب منتخب كوت ديفوار ثم فريق اتحاد الجزائر ثم أم صلال القطري، وأخيرا منتخب أنجولا.