مؤتمر أرتيتا: اعتدنا على تغيير المدربين في توتنام

الجمعة، 20 فبراير 2026 - 20:51

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

أوضح ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أنه اعتاد على كثرة تغيير المدربين لتوتنام غريمه في المدينة.

ويستعد أرسنال لمواجهة توتنام الأحد المقبل في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي لمباراة توتنام: "لا يوجد إصابات جديدة لدى الفريق".

وواصل "سننتظر حتى الغد لمعرفة موقف كاي هافيرتز ومارتن أوديجارد، وقد يتواجد الثنائي في قائمة الفريق".

وأردف "بوكايو ساكا مهم جدا للفريق، ونحن سعداء بتجديد عقد اللاعب، ونحترم قدرة هؤلاء النجوم في التأقلم والاستمرار بالتطور في كل موسم".

وعن ردود الأفعال بعد التعادل أمام ولفرهامبتون قال: "ما رأيته هو رد فعل هائل من الجميع، ولست متفاجئا على الإطلاق، هذه هي كرة القدم لعبة متقلبة، لدينا فصلا طويلا ونبحث عن لقب الدوري وسنقاتل عليه".

وعن مواجهة مدرب جديد لتوتنام وصعوبة الأمر قال: "أعتقد أن هذا الأمر حدث سبع مرات هذا الموسم، بدأنا نعتاد على ذلك بالفعل، حللنا كل ما قام به خلال مسيرته، في الفرق الآخرى، وبخطط لعب مختلفة، وبحسب اللاعبين المتاحين لديه".

وأتم "تركيزنا الأكبر حول الطريقة المناسبة لنا لتحقيق الانتصار فقط، وسنبذل مجهودا كبيرا للوصول لأكبر قدر من النقاط".

ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة من 17 انتصارا، و7 تعادلات، و3 هزائم.

ويقع توتنام في المركز 16 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة من 7 انتصارات و8 تعادلات و11 هزيمة.

أرسنال توتنام أرتيتا
