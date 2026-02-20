رايس: سنقاتل من أجل الدوري للحظات الأخيرة

كشف ديكلان رايس لاعب أرسنال عن رغبة عناصر الفريق في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

وقال رايس في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "لن يمنح لنا اللقب بسهولة، علينا أن نقاتل عليه لكي نستحقه، وأن نكون مستعدين لأي شيء قد يحدث".

وواصل "تحدثنا مع بعضنا البعض بشدة عقب مباراة ولفرهامبتون، كنا نعلم أننا خذلنا أنفسنا والجماهير بعدما كنا في موقف جيد جدا".

وأتم "التفريط في الفرصة ليس من ضمن المعايير التي وضعناها لأنفسنا الموسم الحالي، عقدنا اجتماعا للفريق، ونحن مستعدون للانطلاق من جديد لتحقيق الدوري".

وخاض ديكلان رايس مع أرسنال الموسم الحالي 37 مباراة في كافة البطولات، تمكن من تسجيل 4 أهداف وصنع 10 أخرين.

وتعرض أرسنال لتعادل مفاجئ أمام ولفرهامبتون في المباراة المقدمة من الجولة 31 بهدفين مقابل هدفين في الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة من 17 انتصارا و7 تعادلات و3 هزائم.