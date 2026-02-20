الثانية على التوالي.. إبراهيم عادل على مقاعد بدلاء نورشيلاند أمام فيجل بي كيه

يتواجد الدولي المصري إبراهيم عادل على مقاعد بدلاء نادي نورشيلاند الدنماركي أمام فيجل بي كيه.

ويلعب نورشيلاند الدنماركي أمام فيجل بي كيه بعد قليل ضمن منافسات الجولة 21 بالدوري الدنماركي.

ويتواجد الدولي المصري إبراهيم عادل على مقاعد البدلاء للمرة الثانية على التوالي.

وكان إبراهيم عادل قد تواجد على مقاعد بدلاء نورشيلاند ضد كوبنهاجن في المباراة في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري الدنماركي.

وانضم الجناح الأيسر إلى نورشيلاند على سبيل الإعارة قادما من الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويحتل نورشيلاند المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الدنماركي برصيد 30 نقطة بالتساوي مع فيبورج الخامس.

بينما يأتي فيجل بي كيه في المركز الـ 12 (الأخير) برصيد 13 نقطة.

نورشيلاند توج بالدوري الدنماركي للمرة الأخيرة في موسم 2011/2012.