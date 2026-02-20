الثانية على التوالي.. إبراهيم عادل على مقاعد بدلاء نورشيلاند أمام فيجل بي كيه

الجمعة، 20 فبراير 2026 - 19:16

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل بقميص نادي نورشيلاند

يتواجد الدولي المصري إبراهيم عادل على مقاعد بدلاء نادي نورشيلاند الدنماركي أمام فيجل بي كيه.

إبراهيم عادل

النادي : نورشيلاند

ويلعب نورشيلاند الدنماركي أمام فيجل بي كيه بعد قليل ضمن منافسات الجولة 21 بالدوري الدنماركي.

ويتواجد الدولي المصري إبراهيم عادل على مقاعد البدلاء للمرة الثانية على التوالي.

أخبار متعلقة:
بعد حصتين تدريبتين فقط.. إبراهيم عادل على مقاعد البدلاء أمام كوبنهاجن نورشيلاند: انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟ لن ننخرط في هذه الممارسات إبراهيم عادل يصل الدنمارك للمشاركة في تدريبات نورشيلاند جدو: انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟ بيراميدز غير مهتم.. وهذا سبب فشل عودته

وكان إبراهيم عادل قد تواجد على مقاعد بدلاء نورشيلاند ضد كوبنهاجن في المباراة في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري الدنماركي.

قد تكون صورة ‏‏‏كرة قدم‏، و‏كرة قدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎FCNXVB FCNX RIGHT to DREAM PARK STARTING 13 HANSEN 2 ANKERSEN 3 SALQUIST 45 MARKMANN 23 NORHEIM 36 YIRENKYI 18 JANSSEN 8 ROJKJAR 9 SOLBAKKEN 11 LIND 10 PRINCE 13 FAVE SU BS BUSK, ACQUAH, LÄHTEENMÄKI ADEL, BERTHELSEN, SADIO HEYDE, NENE, BOE‎‏'‏‏

وانضم الجناح الأيسر إلى نورشيلاند على سبيل الإعارة قادما من الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويحتل نورشيلاند المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الدنماركي برصيد 30 نقطة بالتساوي مع فيبورج الخامس.

بينما يأتي فيجل بي كيه في المركز الـ 12 (الأخير) برصيد 13 نقطة.

نورشيلاند توج بالدوري الدنماركي للمرة الأخيرة في موسم 2011/2012.

إبراهيم عادل نورشيلاند الدنماركي
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) سيراميكا.. بداية اللقاء مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) حرس الحدود.. الونش ينقذ مرماه منافس الأهلي - تقرير تونسي: باتريس بوميل مدربا للترجي بعد حل الخلاف تشكيل حرس الحدود - ثلاثي في الهجوم أمام الزمالك التشكيل - حمدان يقود وسط بيراميدز.. ولاكاي أساسي مع سيراميكا تشكيل الزمالك - عبد الله السعيد وبنتايك أساسيان ضد حرس الحدود الكشف عن القناة الناقلة لمباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الصباح المغربية: صدمة في الجيش الملكي بسبب تقرير مراقب مباراة الأهلي
أخر الأخبار
قائمة ريال مدريد - هاوسن ينضم للغائبين قبل لقاء أوساسونا 31 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) سيراميكا.. بداية اللقاء 41 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) حرس الحدود.. الونش ينقذ مرماه 41 دقيقة | الدوري المصري
ريال مدريد يعلن تشخيص إصابة هاوسن.. ومدة الغياب المتوقعة 46 دقيقة | الدوري الإسباني
تمهيدا لعودته.. جافي يشارك في جزء من تدريبات برشلونة الجماعية ساعة | الكرة الأوروبية
رايس: سنقاتل من أجل الدوري للحظات الأخيرة ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أرتيتا: اعتدنا على تغيير المدربين في توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
منافس الأهلي - تقرير تونسي: باتريس بوميل مدربا للترجي بعد حل الخلاف ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 3 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 4 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية
/articles/523734/الثانية-على-التوالي-إبراهيم-عادل-على-مقاعد-بدلاء-نورشيلاند-أمام-فيجل-بي-كيه