جيرارد مارتن: لن أوقع لريال مدريد فهناك أشياء لا يمكن للمال شراؤها

يرفض جيرارد مارتن لاعب برشلونة فكرة اللعب في ريال مدريد الغريم التقليدي لناديه.

ويمتد تعاقد الظهير الأيسر الشاب مع برشلونة حتى صيف 2028.

وقال جيرارد مارتن لاعب برشلونة عبر قناة" TV3": "لن أوقع لريال مدريد فهناك أشياء لا يمكن للمال شراؤها".

وأضاف مارتن "أنا سعيد جدا هنا في برشلونة، ولا أخطط للرحيل".

ويحظى جيرارد مارتن بثقة الألماني هانز فليك مدرب برشلونة.

وأصيب جيرارد مارتن في وقت سابق بخلع في عظم مشط اليد اليمنى أمام سلوفاكيا في بطولة أوروبا تحت 21 عاما.

وأدت الإصابة إلى غيابه عن الفترة التحضيرية مع الفريق إلا أنه عاد مرة أخرى وتعافى من الإصابة.

وأصر فليك على قيد مارتن ويعتمد عليه كبديل لأليخاندرو بالدي في مركز الظهير الأيسر، وأيضا كقلب دفاع.

مارتن شارك مع برشلونة في 76 مباراة وسجل هدفا وصنع 6 آخرين في جميع المسابقات.