الصباح المغربية: صدمة في الجيش الملكي بسبب تقرير مراقب مباراة الأهلي

الجمعة، 20 فبراير 2026 - 17:15

كتب : FilGoal

أحداث مباراة الاهلي أمام الجيش الملكي

كشفت تقارير صحفية مغربية عن شعور إدارة نادي الجيش الملكي بالصدمة بسبب تقرير الليبي جمال أمبيه مراقب مباراة الفريق أمام الأهلي.

وأدان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي والجيش الملكي في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبحسب صحيفة الصباح المغربية، فإن تقرير جمال أمبيه مراقب مباراة الأهلي والجيش الملكي أكد أن جماهير الفريق المغربي هي من بادرت بالاعتداء، ما أسفر عن اشتعال الأزمة والأوضاع داخل المدرجات رغم مقاطع الفيديو والتسجيلات المتداولة عقب اللقاء.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن لجنة الانضباط التابعة لـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" سارعت إلى مراسلة إدارة الجيش الملكي، حيث طالبتهم بتقديم توضيحات رسمية والرد على ما جاء في تقرير المراقب في ظرف لا يتعدى 72 ساعة، الأمر الذي أدهش إدارة الفريق المغربي.

وشهدت المباراة موجة غضب من بعض جمهور الأهلي الذي ألقى بزجاجات المياه من المدرجات.

وجاء بيان كاف على النحو التالي:

يدين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشدة الحوادث غير المقبولة التي وقعت خلال مباراة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي في القاهرة يوم الأحد 15 فبراير 2026.

كاف أحال ملف الأزمة إلى لجنة الانضباط للتحقيق، ودعا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأحداث.

وتعادل الأهلي مع الجيش الملكي المغربي سلبيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ليتأهل الفريقين إلى دور الثمانية معا بعد المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

الأهلي دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال إفريقيا الجيش الملكي
