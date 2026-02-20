"البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر

الجمعة، 20 فبراير 2026 - 16:42

كتب : FilGoal

أمين عمر

تحفظ نادي الزمالك على تعيين حمادة القلاوي حكما لمباراة الفريق ضد حرس الحدود، كما طالب بتفسير قرارات أمين عمر حكم مباراة الأهلي والجونة.

ويستعد الزمالك للقاء حرس الحدود المقرر له في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.

وجاء بيان الزمالك عبر مركزه الإعلامي:

"نادي الزمالك تقدم بشكوى رسمية اليوم الجمعة للاتحاد المصري لكرة القدم، يبدي خلالها تحفظه على تعيين الحكم حمادة القلاوي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام حرس الحدود، المقرر لها اليوم الجمعة في مسابقة الدوري الممتاز، وذلك بسبب ارتكاب القلاوي أخطاء تحكيمية في مباراة الزمالك أمام الحرس الموسم الماضي، ومن ثم لم يكن مناسباً إسناد مباراة اليوم إلى نفس الحكم".

"وفي نفس الوقت طالب الزمالك في شكواه بتفسير من اتحاد الكرة للأخطاء التحكيمية الكبيرة والواضحة من الحكم أمين عمر خلال مباراة الأهلي والجونة التي أقيمت بالأمس في مسابقة الدوري، والتي اتسمت فيها القرارات التحكيمية بعدم الحيادية".

"ويصر نادي الزمالك على صدور تفسير من اتحاد الكرة بشأن الأخطاء التحكيمية في لقاء الأمس، لأن ما يحدث يوحي بأن البطولة تسير في اتجاه واحد، ومن ثم عدم توفر العدالة والنزاهة والشفافية في هذه المرحلة الهامة من مسابقة الدوري".

وسجل إمام عاشور هدفا قاد به الأهلي للفوز أمام الجونة بهدف نظيف، مساء الخميس، في المواجهة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الأسبوع الـ18 لبطولة الدوري، على استاد القاهرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة، من 16 مباراة، ليرتقي للمركز الثاني بفارق نقطتين خلف سيراميكا كليوباترا المتصدر.

وينتظر الأهلي مباراتي الزمالك أمام حرس الحدود، وبيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا، والمقررتين مساء الجمعة، ضمن الجولة ذاتها.

